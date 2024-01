Dogwifhat atteint son ATH alors que Memeinator réussit sa prévente

Alors que le marché des crypto-monnaies se prépare à une nouvelle aube pour les pièces de mème, Dogwifhat, basé sur Solana, fait de l’ombre à certaines des meilleures pièces du secteur. L’annonce de Binance Futures d’aujourd’hui a contribué au rebond haussier, tout comme d’autres développements positifs.

Mais au milieu de cette dernière flambée des prix, il y a ce projet dont la prévente attire une attention sans précédent auprès des investisseurs. Découvrez pourquoi Memeinator (MMTR) pourrait devenir la pièce de mème la plus populaire lorsqu’elle arrivera sur les marchés.

Dogwifhat atteint un nouveau sommet au milieu de la cotation des contrats à terme

Copy link to section

Dogwifhat (WIF) est la dernière pièce de mème basée sur Solana à enregistrer un rallye au milieu de l’annonce d’une nouvelle cotation sur l’échange de crypto-monnaies Binance.

Jeudi, Binance Futures a annoncé qu’il ajouterait un contrat perpétuel WIF d’USDⓈ-M. Fixé le 18 janvier 2024 à 14h15 UTC. Le contrat à terme perpétuel offrira un effet de levier jusqu’à 50x. Les nouvelles de Binance Futures, combinées au commentaire haussier du gestionnaire d’actifs Franklin Templeton sur Solana.

Selon les données de CoinGecko, le prix du WIF a atteint un ATH supérieur à 0,46 $ avant de réduire une partie des gains. Mais il reste bien au-dessus de son plus bas niveau historique de 0,0015 $, observé en décembre. Il a une capitalisation boursière de 433 millions $, classé sixième plus grande pièce de mème derrière CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu et Dogecoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La prévente de Memeinator (MMTR) est en bonne voie alors que l’intérêt pour la pièce augmente

Copy link to section

Alors que les pièces de mème envisagent une autre courbe ascendante, avec Dogwifhat et Myro en tête des gains d’aujourd’hui, cela pourrait-il être le meilleur moment pour trouver un joyau dans les pièces de mème ? Et si ce projet présentait une réelle utilité et était prêt pour une prise de contrôle hostile d’offres inférieures à la moyenne alors qu’il via la domination globale ?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Un coup d’œil à Memeinator suggère qu’il s’agit d’une pièce de mème susceptible de créer le plus grand sentiment de FOMO lors de son lancement final. Les données montrent que les investisseurs se positionnent de manière agressive dans prévente de MMTR, qui est sur la bonne voie pour passer ses 20 étapes en un temps record.

Avec 12 étapes terminées et la 13e sur le point de se clôturer, le jeton Memeinator a permis de récolté plus de 3,7 millions $. Le prix du jeton MMTR a également grimpé à 0,0197 $, ce qui signifie que les premiers investisseurs envisagent un rendement potentiel de 192 % d’ici la fin de l’étape 20.

Est-il trop tard pour rejoindre la prévente de Memeinator ?

Copy link to section

Même si vous avez manqué l’enthousiasme observé au cours des 12 premières étapes, faire une entrée avant l’étape suivante, lorsque le prix grimpe à 0,0208 $, pourrait entraîner un retour sur investissement possible de 48 %. L’hypothèse ici est que la prévente se poursuivra pour atteindre le prix de vente final du jeton de 0,0292 $.

Le lancement prévu des jetons, les cotations en bourse et le développement de l’écosystème sont les points forts de la feuille de route du projet. Son jeu play-to-earn (P2E) et son offre de jalonnement – qui sont déjà en ligne et offrent jusqu’à 45 % de récompense de jalonnement – lui permet de se démarquer de ses pairs. Compte tenu de ses perspectives et de celles de l’industrie dans son ensemble, MMTR pourrait être l’une des meilleures pièces de mème à acheter en 2024.

Voulez-vous en savoir plus ? Visitez le site Web de Memeinator.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.