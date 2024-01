Les actions Fisker, Rivian, TSLA, MULN plongent : voici un autre risque à connaître

Les constructeurs de véhicules électriques connaissent une mauvaise année, la plupart d’entre eux connaissant une baisse à deux chiffres. Tesla a chuté de plus de 14 % tandis que Fisker a chuté de plus de 50 % cette année seulement. D’autres sociétés comme Nio, Xpeng, Canoo et Mullen Automotive se sont effondrées de plus de 30 %.

Actions VinFast, Nio, Rivian, Tesla et Fisker

Les stocks de métaux et de bornes de recharge pour véhicules électriques ont chuté

Ils ne sont pas seuls. Comme je l’ai écrit récemment, les prix des métaux électriques pour batteries comme le nickel, le lithium et le cobalt se sont effondrés. Jeudi, BHP, la plus grande société minière du monde, a déclaré qu’elle envisageait une forte dépréciation de ses activités dans le nickel.

De plus, QuantumScape, une entreprise qui fabrique des batteries à semi-conducteurs, a chuté de plus de 10 % cette année. Les sociétés de recharge de véhicules électriques comme EVGo, ChargePoint et Blink Charging sont en baisse à deux chiffres cette année.

Cette performance se produit alors que les traders réfléchissent à la presse négative concernant le secteur. Par exemple, nous avons expliqué que Hertz vendait son inventaire de véhicules électriques pour une grosse perte. L’entreprise, qui est un gros acheteur de voitures, a déclaré qu’il y avait peu de demande pour les véhicules électriques et que leur entretien n’était pas bon marché.

En outre, selon certains rapports, les ventes de véhicules électriques ont continué de ralentir en 2023. Comme je l’ai déjà écrit, de nombreux concessionnaires aux États-Unis se sont plaints de la faiblesse des ventes de véhicules électriques, même après avoir offert d’énormes remises.

Les grands équipementiers comme Ford et General Motors ont également imposé des limites à leurs ambitions en matière de véhicules électriques, GM accordant la priorité au rendement pour les actionnaires.

Surproduction chinoise

Pourtant, l’un des risques les plus importants que les investisseurs oublient est probablement le plus important. Je pense que la plupart des entreprises de véhicules électriques verront leurs marges diminuer à mesure que la Chine augmentera sa production de véhicules électriques à des niveaux exponentiels.

Au début du mois, il a été rapporté que Byd avait dépassé Tesla pour devenir le plus gros vendeur de véhicules électriques en Chine. Cela s’est produit alors même que Tesla a fortement réduit ses prix en 2023 dans le but de maintenir sa part de marché.

La réalité est que la Chine fait pour les véhicules électriques ce qu’elle a fait pour l’industrie sidérurgique. La plupart des experts estiment que la Chine a contribué à la mort de nombreuses entreprises sidérurgiques occidentales en inondant le marché.

Les entreprises chinoises de véhicules électriques, qui sont tout aussi performantes que leurs concurrents occidentaux, connaissent désormais une croissance exponentielle qui entraînera une baisse des prix. Par exemple, Byd, une entreprise qui compte Warren Buffett parmi ses investisseurs, a fabriqué plus de 3 millions de voitures en 2023 et les analystes estiment qu’elle atteindra plus de 5 millions au cours des deux prochaines années.

D’autres sociétés chinoises de véhicules électriques comme Li Auto, Xpeng et Nio ont également augmenté leur production au cours des dernières années. Nio a fabriqué plus de 160 000 véhicules en 2023, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période en 2022.

De même, Xpeng a fabriqué plus de 140 000 voitures tandis que Li Auto a fabriqué plus de 250 000 véhicules. N’oubliez pas qu’il existe plus de 100 entreprises de véhicules électriques en Chine, dont la plupart accélèrent leur production.

Les autorités chinoises l’ont noté. Dans un communiqué, un vice-ministre a déclaré que l’administration chercherait à résoudre la concurrence désordonnée dans l’industrie des véhicules électriques. Il a noté que les entreprises ont fabriqué 9,5 millions de véhicules et que la demande était insuffisante.

N’oubliez pas que d’autres entreprises asiatiques et occidentales comme Hyundai, Kia, Toyota et General Motors construisent également des véhicules électriques. Dans l’ensemble, cela signifie que les prix des véhicules électriques continueront de baisser, ce qui affectera les marges.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.