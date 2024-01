BYD affirme que ses ventes de véhicules ont bondi de 62 % en 2023

BYD Company Limited (OTCMKTS : BYDDF) est au centre de l’attention lundi après avoir signalé une augmentation massive d’une année sur l’autre des ventes de véhicules en 2023.

Combien de véhicules BYD a-t-il vendu l’année dernière ?

L’entreprise de véhicules électriques a vendu un total d’un peu plus de 3,0 millions d’unités l’année dernière, ce qui représente une augmentation de près de 62 % par rapport à 2022.

1,6 million d’entre eux étaient des véhicules électriques à batterie tandis que les autres étaient des hybrides rechargeables, selon son communiqué de presse de ce matin.

La nouvelle arrive environ quelques mois après que BYD Company Limited a déclaré que son bénéfice avait atteint un niveau record de 1,42 milliard de dollars au cours de son troisième trimestre financier. Le constructeur automobile chinois a récemment dévoilé son intention d’implanter une usine en Hongrie.

Notez que BYD Company Limited a terminé l’année dernière en baisse de 35 % par rapport à son sommet de février 2023.

Action BYD vs Tesla : un analyste choisit son camp

Lundi, l’entreprise basée à Shenzhen a également annoncé avoir vendu 340 178 véhicules électriques à batterie et hybrides en décembre. Bien plus de la moitié d’entre eux étaient entièrement électriques.

Partageant son point de vue à la fois sur BYD Company Limited et sur son principal rival – Tesla Inc, un analyste de Canaccord Genuity, George Gianarikas, a récemment déclaré sur « The Exchange » de CNBC :

Tesla sera probablement dépassée du point de vue de l’unité, mais ce qu’elle gagnera au fil du temps, c’est la bataille du partage des bénéfices.

Sa cote d’achat sur $TSLA est associée à un objectif de prix de 267 $, ce qui suggère une hausse d’environ 8,0 % à partir d’ici. A l’opposé, Berkshire Hathaway – le conglomérat multinational de Warren Buffett – a déclaré l’année dernière que BYD devançait largement Tesla en Chine (en savoir plus).

