Les prix des crypto-monnaies ont connu une autre semaine difficile alors que les investisseurs ont continué à vendre après les nouvelles concernant les ETF Bitcoin. Bitcoin a reculé à un minimum de 41 000 $, bien inférieur au maximum de près de 50 000 $ de la semaine dernière. D’autres pièces comme Ethereum, Solana et Cardano sont restées sous pression. Cet article examinera certaines des pièces clés à surveiller pendant le week-end, comme Celestia (TIA), Decentraland (MANA) et Pullix.

Prévisions de prix pour Pullix

Pullix a continué à tirer à plein régime cette semaine, même si l’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reculait. Selon son site Internet, Pullix a levé plus de 11 millions $ grâce à sa prévente de jetons, ce qui en fait l’une des préventes de jetons les plus performantes de l’année.

Pour commencer, Pullix est une entreprise qui vise à changer le secteur des crypto-monnaies en perturbant Binance et Coinbase. C’est un échange qui combine la puissance des échanges centralisés et décentralisés.

Le produit final sera une plate-forme hybride qui résoudra certains des défis rencontrés par ces échanges. Par exemple, il aura un faible glissement grâce à une liquidité avancée dans l’écosystème.

De plus, la société disposera de $PLX, une crypto-monnaie Trade-to-earn. Les détenteurs du jeton gagneront de l’argent en fonction des bénéfices qu’ils réaliseront. Ils bénéficieront également de réductions de commission lorsqu’ils feront leurs achats dans l’écosystème.

Bien que les CEX et DEX soient très saturés, les analystes estiment qu’il existe une place pour une entreprise avancée dotée de meilleures fonctionnalités. Vous pouvez lire le livre blanc Pullix ici.

Prévisions de prix pour Celestia (TIA)

Celestia, une plateforme modulaire de blockchain, est l’un des acteurs les plus performants du secteur de la cryptographie. TIA a bondi de près de 700 %, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 2,8 milliards $ et en fait l’un des plus grands réseaux de l’industrie de la cryptographie.

En ce qui concerne le graphique de 4 heures, nous constatons que le prix du jeton TIA a suivi une forte tendance à la hausse et que cette semaine, il a atteint un niveau record de 20,32 $. Il s’est ensuite retiré et a retesté le niveau de support clé à 16,37 $. Le jeton se trouve à l’intérieur du canal ascendant indiqué en violet et se situe légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes.

Par conséquent, les perspectives pour la pièce sont haussières, l’objectif initial étant le niveau psychologique de 19,0 $. Un mouvement en dessous du support à 16,37 $ invalidera la vision haussière.

Prévision de prix pour Decentraland

Decentraland (MANA) a été sous pression ces derniers temps alors que l’activité de son écosystème a diminué. En conséquence, le jeton a reculé du plus haut niveau du mois de décembre de 0,6062 $ et a atteint un plus bas de 0,3958 $ la semaine dernière.

Il a maintenant rebondi et franchi la résistance clé située à 0,4340 $, son plus bas niveau du 3 janvier. Le prix de la pièce s’est déplacé légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes et a formé un petit motif de tête et épaules inversé.

Par conséquent, les perspectives pour MANA sont légèrement haussières, le prochain prix à surveiller étant de 0,50 $. Un mouvement en dessous de 0,44 $ invalidera la vision haussière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.