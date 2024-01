Le 23 janvier, le cours de l’action IBM a clôturé la journée à 173,94 $ – le cours de clôture le plus élevé, et également un ALH le même jour, dans l’histoire de l’entreprise, qui dure plus de 100 ans.

Mais pourquoi?

Les gains comptent

Tard hier, IBM a annoncé des résultats financiers triomphants pour l’année 2023, avec des bénéfices bruts en hausse de 6 % sur un an au quatrième trimestre et des revenus en hausse de 4 %, tous deux bien supérieurs aux attentes du marché.

Les dividendes ont également été nettement plus élevés que prévu, s’établissant à 3,87 $ pour le quatrième trimestre, contre 3,78 $ attendu par les marchés. Lisez une répartition des bénéfices d’IBM.

Le cours de l’action a réagi en conséquence. Avec la publication des résultats d’IBM vers la fin de la journée de bourse, les échanges après les heures d’ouverture du cours de l’action de la société ont grimpé en flèche, gagnant près de 5% pour culminer à 182,34, avant de clôturer à 173,94.

La récompense de l’IA

Mais ce n’est pas tout ce qui explique la hausse du cours de l’action IBM. En fait, l’entreprise fidèle à la technologie travaille dur pour se positionner dans l’espace de l’IA – en particulier, en apportant la puissance de la technologie de l’IA dans les espaces de bureau et de direction – depuis un certain temps.

En mai 2023, IBM Consulting a annoncé la création d’un centre d’excellence pour l’IA générative, avec plus de 1 000 experts en IA prêts à mettre en œuvre la transformation commerciale des clients grâce à l’IA de niveau entreprise.

Depuis lors, des meilleures pratiques à l’intégration des processus de travail de l’IA dans votre main-d’œuvre en passant par les bâtiments intelligents alimentés par l’IA et l’IoT (Internet des objets), IBM a travaillé dur pour se positionner comme un leader d’opinion. En fait, l’entreprise a rédigé plus de 100 blogs – dont neuf depuis le seul début de 2024 – sur l’IA.

La célèbre conférence annuelle IBM Think de la société a également été intitulée « Rejoignez-nous à l’avant-garde de l’IA pour les entreprises ».

Sur le côté plus personnel du spectre de l’IA, la société a également annoncé début 2024 que le nouveau modèle Watsonx Large Speech d’IBM, qui sera bientôt lancé, « apporterait l’IA générative au téléphone » avec un nouveau modèle de pointe. -art Grand modèle vocal (LSM).

Et de toute évidence, alors que les investisseurs et les fonds d’actifs continuent cette année à être obsédés par tout ce qui concerne l’IA, ce que fait IBM fonctionne.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.