Volvo Cars a publié le 26 janvier ses résultats financiers pour l’ensemble de l’année 2024 et le quatrième trimestre à Stockholm avant l’ouverture des marchés.

La société a annoncé un chiffre d’affaires net solide, dans la lignée des trois premiers trimestres de l’exercice, ainsi que d’autres chiffres qui incitent à la réflexion.

Avant la publication des résultats, les analystes s’attendaient à ce que le géant automobile européen annonce un bénéfice net d’environ 12,65 milliards SEK pour le quatrième trimestre, contre 6,69 milliards SEK au même trimestre un an plus tôt. Dans l’ensemble, les ventes devraient atteindre environ 136,3 milliards SEK pour 2023, soit une légère hausse par rapport au montant de l’année 2022 de 134,3 milliards SEK.

Cependant, beaucoup s’attendaient à une baisse des ventes de camions pour l’entreprise, car la demande pour ces derniers a sensiblement ralenti en 2023.

Un bon début

Volvo a connu jusqu’à présent un bon début d’année 2024. Le 5 janvier, le constructeur automobile a annoncé que les chiffres de décembre 2023 indiquaient un record de ventes record pour les voitures Volvo, en raison d’une demande toujours croissante de véhicules électriques.

La volonté de promouvoir de plus en plus de véhicules électriques, notamment en Europe, en faveur du climat, a bien servi la marque automobile suisse. Dans le même communiqué de presse, Volvo précise que :

L’année dernière, Volvo Cars a vendu 113 419 voitures entièrement électriques, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2022, et 152 561 voitures hybrides rechargeables, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022. Les ventes de voitures entièrement électriques ont représenté 16 %. de toutes les voitures Volvo vendues dans le monde en 2023. »

Le cours de l’action Volvo

Le cours de l’action Volvo a augmenté de plus de 30 % au cours de l’année écoulée, grâce aux fortes ventes de camions et de véhicules électriques, principalement en Europe, mais aussi de plus en plus aux États-Unis.

Avant l’ouverture des marchés vendredi, le cours de l’action Volvo s’échangeait à 250,95 SEK en raison de l’optimisme des marchés concernant les résultats. Il s’agit d’une hausse significative par rapport à son cours de clôture précédent de 250,10 SEK.

Le rapport annuel complet de Volvo, avec plus de détails sur l’année 2023, sera publié sur le site Web de l’entreprise le 29 février.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.