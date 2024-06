La SEC publie un avis Wells à Robinhood Crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié un avis Wells contre Robinhood, ciblant les activités de cryptographie de la société cotée en bourse.

L’ actualité réglementaire a vu le cours de l’action Robinhood chuter d’environ 2,2 % lors des échanges avant commercialisation. Le cours de l’action Robinhood était à 17,95 $ à 9 h 20 HE lundi.

Selon l’avis Wells, la SEC allègue des violations des articles 15(a) et 17A de la Securities Exchange Act de 1934 contre Robinhood Crypto.

Plus précisément, la SEC indique sa prochaine étape consistant à prendre des mesures coercitives contre Robinhood Crypto LLC, des assignations d’enquête ayant été envoyées autour des listes de cryptographie de la plate-forme, de garde entre autres opérations.

La « décision préliminaire » du personnel de la SEC est que l’agence peut engager une action coercitive déposée contre l’entreprise.

Dans une réponse publiée le 6 mai, Robinhood s’est dit « déçu » par les actions de la SEC, qui interviennent malgré les tentatives d’enregistrement de la société.

« Après des années de tentatives de bonne foi pour travailler avec la SEC pour clarifier la réglementation, y compris notre tentative bien connue de « entrer et s’enregistrer », nous sommes déçus que l’agence ait décidé de publier un avis Wells lié à nos activités de cryptographie aux États-Unis. Dan Gallagher, responsable des affaires juridiques, de la conformité et des affaires générales chez Robinhood Markets, Inc., a déclaré dans une réponse partagée via un article de blog.