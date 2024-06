Pourquoi The Hershey Company est un achat inférieur à 200 $

The Hershey Company (NYSE : HSY) a récemment publié ses résultats du premier trimestre 2024, dépassant à la fois les estimations supérieures et inférieures. Avec un BPA non-GAAP de 3,07 $, dépassant les attentes de 0,31 $, et un chiffre d’affaires de 3,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,7 % d’une année sur l’autre, Hershey a démontré de solides performances face à l’évolution des conditions économiques et aux prix élevés du cacao.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les ventes nettes organiques à taux de change constant de l’entreprise ont également connu une croissance impressionnante de 8,6 %, réaffirmant sa position de pilier dans l’industrie de la confiserie.

Cependant, lors de la publication des résultats du premier trimestre, la société a déçu les analystes avec ses perspectives financières pour l’ensemble de l’année 2024, maintenant ses prévisions de croissance des ventes nettes qui devraient augmenter légèrement de 2 à 3 %, sans croissance du bénéfice par action et du bénéfice par action ajusté.

En mettant l’accent sur l’avancement des initiatives d’agilité et d’automatisation tout en faisant face aux défis du marché, Hershey a fait preuve de résilience et de prévoyance stratégique dans ses opérations. Voyons maintenant ce que les graphiques ont à dire sur les actions de Hershey à l’avenir.

Fin de la tendance baissière

Copy link to section

L’action Hershey’s a connu une forte baisse au second semestre 2023, passant de plus de 270 $ à moins de 200 $. Cependant, au cours des dernières semaines, nous pouvons constater qu’il a trouvé à plusieurs reprises un support proche du niveau de 180 $ et s’est négocié dans une fourchette de 180 $ à 205 $, ce qui suggère que la chute est terminée.

Graphique HSY de TradingView

Les investisseurs et les traders à long terme peuvent commencer à accumuler des actions en dessous de 200 $ avec un stop loss en dessous de 178,8 $.

Attendez la fin de la consolidation

Copy link to section

Dans les graphiques horaires à court terme également, nous pouvons voir que le titre est resté dans une fourchette limitée et a jusqu’à présent eu du mal à franchir la barre des 200 $.

Graphique HSY de TradingView

Les traders haussiers à court terme devraient attendre que l’action dépasse 200 $ et clôture au-dessus pendant une journée avant d’ouvrir une position longue. Les traders baissiers sur le titre peuvent initier une position courte ici avec un stop loss supérieur à 206,4 $ et un objectif de profit à 183,4 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.