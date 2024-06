Taïwan promulgue 4 lois pour lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les actifs numériques

Plus

Le Yuan exécutif de Taiwan a pris une mesure importante pour lutter contre la criminalité financière en approuvant quatre nouvelles lois visant à lutter contre la fraude et à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier dans le domaine des actifs numériques.

Comme le rapporte le journal local « Abmedia », ces lois visent collectivement à renforcer l’emprise du gouvernement sur une série d’activités criminelles, garantissant ainsi un cadre juridique solide pour relever les défis émergents dans les domaines financier et technologique.

Détail détaillé de la nouvelle législation

Le nouveau paquet législatif comprend le Règlement sur la prévention des préjudices liés aux délits frauduleux, la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la loi sur les enquêtes et la sécurité technologiques et la loi sur la sécurité et la surveillance des communications.

Ces lois sont conçues pour fonctionner en synergie pour lutter contre les complexités de la criminalité financière moderne, avec un accent particulier sur le secteur en évolution rapide des actifs numériques.

Loi renforcée sur la prévention du blanchiment d’argent

Un élément clé des mises à jour est la nouvelle loi sur la prévention du blanchiment d’argent, qui impose désormais des sanctions plus strictes en cas de non-conformité, ciblant spécifiquement les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP).

Les modifications notables incluent des exigences d’enregistrement rigoureuses, avec des sanctions en cas de non-respect pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.

La loi introduit des catégories spéciales pour les délits de blanchiment d’argent impliquant des comptes d’actifs virtuels et des comptes de paiement de tiers, avec des peines allant de six mois à cinq ans de prison et des amendes allant jusqu’à 50 millions de dollars NT.

Mesures réglementaires pour les cambistes

Les lois révisées établissent également des règles de conformité strictes pour les négociants en devises nationales et étrangères opérant à Taiwan.

Ces réglementations obligent les négociants en devises à effectuer un enregistrement d’entreprise approprié ou à établir des succursales dans le pays, en s’assurant qu’ils respectent les normes anti-blanchiment d’argent de Taiwan.

Impact sur l’industrie des cryptomonnaies

Le vice-président de la Commission de surveillance financière, Qiu Shuzhen, a souligné le rôle essentiel de la FSC dans cette refonte réglementaire.

Ses remarques ont souligné un engagement en faveur d’une supervision rigoureuse, d’un contrôle interne et d’une transparence accrue.

Cette initiative législative a déjà permis à vingt-cinq bourses de devises virtuelles à Taiwan d’affirmer leur conformité aux nouvelles dispositions anti-blanchiment d’argent.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.