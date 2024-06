Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Intel Corporation (NASDAQ:INTC) a traversé des moments difficiles ces derniers temps. Après avoir publié ses résultats pour le premier trimestre 2024, son action a été touchée, passant récemment de plus de 35 $ à moins de 30 $. Les prévisions de la société pour le prochain trimestre n’ont pas été aussi bonnes que prévu, ce qui a inquiété les investisseurs.

Intel prédit que son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2024 se situerait entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars. C’est moins que ce que pensaient les analystes. Le bénéfice ajusté par action a également été inférieur aux attentes. Cette nouvelle a fait naître des doutes sur la capacité d’Intel à relever les défis actuels.

Même si certains secteurs d’activité d’Intel, comme Client Computing, se sont bien comportés, d’autres, comme Mobileye, n’ont pas fonctionné comme prévu. Ces performances mitigées ont rendu les investisseurs inquiets quant à l’avenir d’Intel.

Malgré ces défis, Intel tente de rebondir. Selon des rapports récents, la société étudie des options telles que s’associer à Apollo Global Management pour construire une nouvelle usine en Irlande. Ces efforts reflètent la détermination d’Intel à rivaliser avec les leaders du secteur comme Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) et Samsung Electronics dans un paysage en évolution rapide.

Alors qu’Intel trace la voie à suivre, les investisseurs se demandent : les malheurs d’Intel peuvent-ils prendre fin ? Dans ce contexte, un examen plus approfondi des indicateurs techniques et de l’évolution du cours de ses actions peut fournir des informations précieuses sur les perspectives d’Intel et sur sa capacité à surmonter ses défis actuels. Voyons donc ce que les graphiques disent sur les perspectives d’avenir d’Intel en ces temps difficiles.

Le support précédent peut-il tenir ?

Sur le graphique hebdomadaire à long terme d’Intel, nous pouvons voir que l’action est passée d’un sommet supérieur à 68 $ à 25 $ entre avril 2021 et fin 2022. Puis en 2023, elle a connu une hausse qui l’a fait passer de 25 $ à plus de 50 $ d’ici la fin de l’année. fin 2023. Cependant, cette année s’est avérée désastreuse pour le titre, surtout après mars, lorsque le titre s’échangeait à près de 45 $.

INTC graphique de TradingView

Pour les investisseurs qui détiennent déjà le titre à perte, il est préférable de le conserver aux niveaux actuels et de le vendre si le support de 25 $ disparaît. Les investisseurs qui souhaitent acheter le titre peuvent le faire aux niveaux actuels tout en gardant un stop loss serré à 25 $.

Agir avec prudence : prudence à court terme pour les traders haussiers

Depuis que le titre est tombé de 25 $ après les résultats du premier trimestre, il a eu du mal à s’échanger au-dessus de 31,5 $. À moins que l’action ne se négocie et ne clôture au-dessus de ce niveau, les traders à court terme devraient éviter d’investir dans une position longue sur l’action. S’il dépasse 31,5 $, on peut acheter l’action avec un stop loss à 28,8 $ et un objectif de profit de 35,2 $.

INTC graphique de TradingView

Pour les traders qui restent baissiers sur le titre, ils peuvent le vendre aux niveaux actuels avec un stop loss à 32,3 $. Si le titre recommence à s’effondrer, il peut retomber à son niveau de support proche de 25 $, où ils peuvent réaliser des bénéfices.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

