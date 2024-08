Grayscale Ethereum Trust fait face à une sortie de 26 millions de dollars alors que les investisseurs se tournent vers des alternatives moins coûteuses

Dans un changement radical, les investisseurs ont retiré 26 millions de dollars des ETF au comptant Ether le deuxième jour de négociation, après un afflux initial de 100 millions de dollars. Ce retrait notable a eu un impact significatif sur le Grayscale Ethereum Trust (NYSE : ETHE), un acteur majeur dans le domaine de la gestion d’actifs cryptographiques.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Selon les données du tracker ETF Farside, ETHE a connu des sorties substantielles de 327 millions de dollars le deuxième jour, s’ajoutant aux 484 millions de dollars de sorties stupéfiantes le premier jour.

Cela porte le total des sorties de fonds à 811 millions de dollars en seulement deux jours. Une baisse aussi forte représente un sérieux revers pour Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques au monde, qui a lancé ETHE en 2017 en tant que premier fonds Ethereum coté en bourse aux États-Unis.

Un facteur critique contribuant aux sorties de fonds semble être les frais de gestion de 2,5 % d’ETHE, les plus élevés parmi les ETF spot Ether.

Cette structure de frais reflète les défis rencontrés par l’ETF Bitcoin Trust de Grayscale (NYSE : GBTC), qui a également été aux prises avec des sorties prolongées en raison de frais élevés.

Les investisseurs sont évidemment sensibles au coût de gestion de leurs investissements, des frais plus élevés les poussant vers des options plus rentables.

Succès des alternatives moins coûteuses

Copy link to section

Malgré les difficultés d’ETHE, Ethereum Mini Trust de Grayscale (NYSE : ETH), qui offre une alternative moins coûteuse, a enregistré des flux positifs.

Lors de son deuxième jour de bourse, l’Ethereum Mini Trust a attiré 45,9 millions de dollars, grâce à ses frais de gestion nettement inférieurs de seulement 0,15 %. Cela en fait l’option la plus abordable parmi les ETF spot Ether.

Le fonds Ethereum de Fidelity (FETH) a mené la course aux entrées avec 74,5 millions de dollars le deuxième jour, suivi par le Bitwise Ethereum ETF (NYSE : ETHW) et le VanEck Ethereum ETF (Cboe : ETHV), qui ont récolté respectivement 29,6 millions de dollars et 19,8 millions de dollars.

Les performances contrastées entre ces fonds mettent en évidence une nette préférence des investisseurs pour les alternatives moins coûteuses.

Changement de sentiment des investisseurs

Copy link to section

La nette différence dans les performances des fonds souligne un changement de sentiment des investisseurs. Les fortes sorties de fonds de Grayscale Ethereum Trust suggèrent que les investisseurs accordent de plus en plus la priorité à la rentabilité dans leurs choix d’investissement.

Cette tendance se reflète dans l’accueil positif réservé aux ETF à moindre coût comme l’Ethereum Mini Trust et le Ethereum Fund de Fidelity.

Les sorties initiales de l’ETHE de Grayscale signalent une surveillance croissante des investisseurs sur les structures de frais. Les frais de gestion de 2,5 % d’ETHE se révélant impopulaires, il existe une demande claire pour des options d’investissement plus abordables.

L’accueil favorable accordé aux ETF à moindre coût pourrait inciter les fournisseurs à réévaluer leurs structures tarifaires pour rester compétitifs.

Alors que le marché des ETF spot Ether continue d’évoluer, ces premiers mouvements indiquent une évolution plus large vers des véhicules d’investissement plus rentables. La concurrence croissante entre les fournisseurs d’ETF est susceptible de stimuler davantage l’innovation et la diversification sur le marché des actifs cryptographiques, remodelant le paysage des ETF Ether et influençant les futures stratégies d’investissement.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.