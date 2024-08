Les Obama soutiennent Kamala Harris comme présidente dans une nouvelle vidéo de campagne

L’ancien président Barack Obama et l’ancienne première dame Michelle Obama ont officiellement soutenu la vice-présidente Kamala Harris à la présidence.

L’approbation a été annoncée dans une vidéo de 55 secondes publiée vendredi par la campagne Harris.

La vidéo présente la vice-présidente Harris dans les coulisses d’un événement, se dirigeant vers son cortège. Elle répond à un appel téléphonique sur haut-parleur, révélant les voix de Barack et de Michelle Obama.

« Aww, salut, vous êtes tous les deux ensemble ! Oh, c’est bon de vous entendre tous les deux », dit chaleureusement Harris dans la vidéo.

Michelle Obama commence son soutien en disant :

Barack Obama suit en déclarant :

Nous avons appelé pour vous dire que Michelle et moi ne pourrions être plus fiers de vous soutenir et de faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à traverser cette élection et à accéder au Bureau Ovale.