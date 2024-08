Les prix du gaz naturel en Europe augmentent de 2 % à 32,6 €/MWh dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement et de faiblesse de la demande

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les prix européens du gaz naturel ont légèrement augmenté de 2 % à 32,6 € (35,41 $) le mégawattheure vendredi, reflétant un marché aux prises avec des perturbations de l’approvisionnement et une faible demande.

Cette augmentation intervient après une baisse de 2,1 % jeudi et une hausse de 4,3 % mercredi, suggérant un potentiel gain hebdomadaire modeste.

La volatilité du marché est soulignée par la dépendance accrue de l’Europe à l’égard des marchés mondiaux du gaz à la suite de la récente crise énergétique.

Les problèmes d’approvisionnement s’intensifient

Les négociants, qui étaient auparavant complaisants face aux problèmes d’approvisionnement, sont désormais inquiets en raison des fermetures inattendues, des conditions météorologiques plus clémentes et d’une plus grande rivalité mondiale pour les cargaisons de gaz.

Parmi les développements les plus récents figure la panne de l’installation australienne d’exportation de GNL d’Ichthys, qui constitue une menace de resserrement des approvisionnements mondiaux malgré le retour des flux en provenance de Norvège et la reprise des exportations d’une importante usine américaine de GNL après l’ouragan Beryl.

Malgré les difficultés complexes d’approvisionnement, la demande de gaz naturel reste faible, de grandes entreprises comme l’italien Eni SpA faisant état d’une baisse significative de 16 % de leur consommation au deuxième trimestre.

Cette baisse de la demande est due, en partie, à une diminution des opérations industrielles, ce qui a des conséquences économiques plus importantes sur l’environnement du marché du gaz.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain chutent en raison de l’augmentation des capacités de stockage

Selon un rapport récent, les contrats à terme sur le gaz naturel américain sont tombés jeudi à 2,05 dollars par MMBtu après que l’EIA a révélé une construction de stockage plus importante que prévu.

La semaine dernière, les services publics américains ont ajouté 22 milliards de pieds cubes (Bcf) de gaz au stockage, au-dessus des estimations du marché d’une augmentation de 15 Gcf. Les niveaux de stockage de gaz sont actuellement supérieurs de 16,4 % à la moyenne quinquennale.

Malgré une augmentation de la production en avril et mai, qui a incité des entreprises telles qu’EQT et Chesapeake Energy à augmenter leur production, les prix du gaz naturel devraient baisser pour une deuxième semaine en raison d’une offre plus élevée. La chaleur extrême du mois d’août est susceptible d’augmenter la consommation de gaz nécessaire à la production d’énergie pour alimenter les climatiseurs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.