Interview : Une femme leader nous aide à construire une perspective large, déclare Gracy Chen, PDG de Bitget

Avec l’intégration progressive de la crypto-monnaie, le fonctionnement des échanges cryptographiques à travers le monde a reçu un coup de fouet et l’industrie attire désormais un regard plus nuancé avec une curiosité croissante pour sa diversité.

Bitget, le principal échange mondial de crypto-monnaie, a attiré l’attention non seulement pour sa forte croissance d’utilisateurs et son afflux accru de fonds, mais également pour être une exception dans l’industrie de la crypto à prédominance masculine, dirigée comme elle est par une femme PDG, et ayant plus 50% de femmes managers sur sa masse salariale.

Invezz s’est entretenu avec Gracy Chen, PDG de Bitget, pour en savoir plus sur les perspectives d’avenir de l’entreprise, ses perspectives sur ce qui façonnera le marché de la cryptographie au second semestre, ainsi que son point de vue sur l’inclusion des genres dans l’industrie, ou le manque de il. Extraits édités :

Derrière la croissance de la part de marché de Bitget

Invezz : Comment s’est déroulé le premier semestre pour Bitget en termes de volumes de transactions et quelles sont vos perspectives pour le reste de l’année ?

Bitget a connu une forte croissance du nombre d’utilisateurs sur tous nos produits au cours du premier semestre 2024. Au deuxième trimestre 2024, Bitget a connu une augmentation substantielle du trafic sur son site Web, avec une augmentation de près de 50 %, ce qui a entraîné une augmentation de 10 millions de visiteurs mensuels.

L’afflux de fonds de la bourse a augmenté.

Les données de la page Bitget Proof-of-Reserve (PoR) indiquent qu’au cours des 6 premiers mois, le montant des BTC, USDT et ETH des utilisateurs a augmenté respectivement de 73 %, 80 % et 153 %, ce qui équivaut à environ 700 millions de dollars en afflux de capitaux.

La croissance a été complétée par l’ajout de 2,9 millions de nouveaux utilisateurs à la plateforme, ce qui correspond à sa portée croissante et à ses solutions de trading crypto de classe mondiale.

Le volume des transactions au comptant sur Bitget a augmenté de plus de 10 %, passant de 28 milliards de dollars au premier trimestre à 32 milliards de dollars au deuxième trimestre.

De plus, le dernier rapport sur les perspectives du deuxième semestre de CCData a montré que Bitget avait la plus forte croissance de part de marché parmi les CEX, soit 38,4 % du deuxième semestre 2023 au premier semestre 2024, tandis que la plupart des autres homologues ont connu une légère baisse.

Élections américaines et décision de la Réserve fédérale d’influencer la cryptographie

Le second semestre de l’année en cours sera probablement influencé par des facteurs tels que les élections américaines et les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt.

Un environnement économique stable conduit souvent à une confiance accrue des investisseurs dans la cryptographie. Comme toujours, l’innovation produit et la formation des utilisateurs resteront la stratégie de Bitget dans le scénario de marché actuel.

Invezz : Selon vous, quelle est la direction plus large prise par le monde en ce qui concerne l’organisation et la réglementation du commerce des crypto-monnaies ? En tant que leader de la cryptographie, quels changements souhaiteriez-vous voir ?

Les approbations des ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis changent la donne pour l’industrie de la cryptographie. Ces initiatives révolutionnaires favoriseront l’adoption grand public de la cryptographie et conduiront à une tendance mondiale vers des réglementations claires. Il protégera les investisseurs et promouvra l’innovation responsable.

En tant que leader de la cryptographie, il est important de protéger les consommateurs et de favoriser l’innovation. Les réglementations doivent trouver un équilibre afin que les entreprises responsables puissent prospérer. Pour cela, les réglementations doivent être claires et cohérentes. Les régulateurs et l’industrie de la cryptographie doivent travailler en étroite collaboration et collaborer pour atteindre cet équilibre.

Invezz : Il y a beaucoup de discussions à l’échelle mondiale sur l’émergence du « crypto bro », basé sur l’expression « tech bro ». Seulement 6 % des PDG de crypto sont des femmes, et vous en faites partie. Que pensez-vous de la faible présence des femmes dans l’industrie et voyez-vous cela changer ?

L’industrie technologique au sens large est largement dominée par les hommes.

Cependant, j’ai pu voir un nombre croissant de femmes qualifiées et talentueuses entrer dans l’industrie de la crypto-monnaie, comme Cecilia Hsueh, PDG du projet d’écosystème de couche 2 Morph, Tess Hau, fondatrice de Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, co-fondatrice de Hacken. , parmi tant d’autres femmes entrepreneures que j’ai rencontrées.

Étant la seule femme PDG parmi les principales bourses de cryptographie, je me sens vraiment privilégiée et honorée car cela aide l’entreprise à adopter une perspective plus large. Bitget a toujours enfreint les normes de l’industrie. C’est une entreprise à prédominance féminine, avec plus de 50 % de managers féminins.

Nous gérons la plus grande initiative axée sur les femmes du secteur de la cryptographie, appelée Blockchain4Her. J’espère que nous pourrons inspirer les autres à faire ce qu’ils peuvent pour rendre la cryptographie plus inclusive pour tout le monde.

