Le Qatar s’apprête à introduire un cadre cryptographique d’ici la fin de l’année pour reconnaître légalement les actifs numériques

Le Qatar est sur le point de mettre en œuvre un cadre complet de reconnaissance des actifs numériques, marquant une étape importante vers le renforcement de l’économie numérique du pays. Cette initiative vise à créer une structure juridique pour les actifs numériques, notamment les titres, les instruments du marché des capitaux d’emprunt, les investissements et les sukuk.

Qatar Financial Centre : fer de lance de la stratégie de tokenisation

Henk Jan Hoogendoorn, chef du secteur des services financiers au Qatar Financial Centre (QFC), a confirmé que le Qatar est sur le point d’achever son cadre de tokenisation de divers actifs du monde réel.

Ce développement fait partie de la stratégie plus large du pays visant à intégrer les actifs numériques dans son écosystème financier, qui devrait être finalisée et adoptée d’ici le quatrième trimestre de cette année.

Digital Assets Lab : un pôle d’innovation et de recherche

Le QFC a lancé un Digital Assets Lab pour stimuler l’innovation et la recherche dans les secteurs des actifs financiers et numériques. Cette initiative soutient la stratégie Qatar Fintech et les efforts de la banque centrale pour adopter les nouvelles technologies.

Le laboratoire sert de plate-forme collaborative où les startups, les entreprises et les chercheurs peuvent développer et tester des solutions innovantes d’actifs numériques et de blockchain. Son objectif est de positionner le Qatar comme un leader mondial de l’innovation numérique en promouvant l’utilisation des technologies émergentes dans divers secteurs.

Revisiter la réglementation crypto : un changement de position

En 2018, le Qatar a interdit le commerce du Bitcoin. Ces dernières années, la position du pays à l’égard des crypto-monnaies a changé. L’année dernière, les régulateurs financiers ont proposé un cadre pour réglementer les jetons d’investissement adossés à des actifs corporels, indiquant une entrée prudente mais délibérée sur le marché de la cryptographie. Cette décision fait suite à des initiatives similaires de pays voisins tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn.

L’Autorité de régulation QFC (QFCRA) et la QFC Authority (QFCA) ont collaboré pour développer ce cadre d’actifs numériques. Cette initiative vise à renforcer la stratégie d’économie numérique du Qatar et à consolider le statut du QFC en tant que centre financier et commercial de premier plan au Moyen-Orient.

Afin de garantir le caractère pratique du cadre et son alignement avec l’industrie, les commentaires ont été sollicités auprès des professionnels et des entreprises, la date limite de dépôt des commentaires étant fixée au 2 janvier 2024.

Initiative de monnaie numérique de la banque centrale

Outre le cadre des actifs numériques, la banque centrale du Qatar a jeté les bases de sa monnaie numérique. Les fondations de cette monnaie numérique ont été achevées en juin et la banque centrale est désormais prête à la tester. Cette initiative implique l’exploitation d’une technologie de pointe pour gérer les paiements importants, avec des projets de collaboration avec des banques locales et internationales pour affiner le système.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.