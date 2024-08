USD/BRL : la configuration graphique laisse présager un retour du real brésilien

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le réal brésilien est dans une forte tendance à la baisse par rapport aux principales devises comme le dollar américain et l’euro, alors que les investisseurs se concentrent sur la décision prochaine de la banque centrale. Le taux de change USD/BRL a augmenté au cours des sept derniers mois consécutifs et se négocie à son plus haut niveau depuis le 3 janvier.

Prix du maïs et du soja

Le réal brésilien a chuté en raison de la baisse des prix de certaines de ses principales exportations. Le Teucrium Corn Fund (CORN), qui suit le prix du maïs, a chuté de 16 % cette année et de 26 % au cours des 12 derniers mois.

De même, le Teucrium Soybean Fund (SOYB) a chuté de 22 % au cours des 12 derniers mois et oscille à son plus bas niveau depuis janvier 2022.

Prix du SOJA et du MAÏS

Ces matières premières ont chuté en raison d’offres plus élevées que prévu dans des pays clés comme la Russie, l’Ukraine et les États-Unis.

Le plus récent rapport américain WASDE a montré que la production américaine augmenterait de 240 millions de boisseaux cette année. Le ministère s’attend à ce que le prix agricole moyen reçu par les producteurs soit de 4,30 $ le boisseau, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 4,40 $.

Le soja se porte bien, avec une production attendue en baisse de 15 millions de boisseaux aux États-Unis. L’USDA estime que le prix moyen du soja sera de 11,10 dollars cette saison, en baisse de 10 cents.

Le Brésil est affecté par la faiblesse des prix du maïs et du soja, car ces deux pays comptent parmi ses plus grandes sources de devises. Le sucre, autre exportation majeure, a chuté de plus de 33 % par rapport à son point culminant de 2023.

Leurs bas prix ont été compensés par la hausse des prix de l’énergie, le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) étant restés au-dessus de 80 dollars pendant la majeure partie de l’année.

La banque centrale du Brésil réduit ses dépenses

Le taux de change USD/BRL a également augmenté en raison de la divergence persistante entre la Réserve fédérale et la banque centrale brésilienne.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale a laissé ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %, là où ils se situent depuis des mois. Ce point de vue s’est produit alors que l’inflation du pays est restée obstinément élevée et supérieure à l’objectif de 2,0 % de la Fed.

Au Brésil, cependant, la banque centrale s’est montrée quelque peu conciliante depuis l’année dernière. Elle a été l’une des premières devises des marchés émergents à commencer à réduire ses taux d’intérêt en 2023. La première réduction a eu lieu en juin, lorsque les taux d’intérêt s’élevaient à 13,75 %. Depuis, il a porté les taux à 10,50 %.

Ces réductions ont eu lieu alors que l’inflation est passée d’un niveau élevé de 12 % après la pandémie à un minimum de 3,16 % en mai 2023. Récemment, cependant, l’inflation a remonté à nouveau et s’établit à 4,23 %.

Les analystes s’attendent donc à ce que la banque centrale laisse ses taux inchangés à 10,5 % plus tard cette semaine. Cela indiquera également que les taux resteront élevés plus longtemps pour faire face aux tendances inflationnistes actuelles.

La décision sur les taux de la Réserve fédérale est à venir

La prochaine nouvelle importante sur l’USD/BRL à surveiller sera la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt de cette semaine, prévue mercredi.

Il s’agira d’une réunion importante puisque la Fed donnera le ton sur ce à quoi s’attendre plus tard cette année. La plupart des économistes s’attendent à ce que la Fed laisse ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 % lors de cette réunion.

Néanmoins, la banque est incitée à envisager des baisses de taux plus tard cette année, notamment en septembre. L’inflation, en particulier l’inflation sous-jacente, a fortement chuté au cours des derniers mois. Les données de base sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) sont tombées à 2,5 % en juin de cette année.

Ces chiffres se rapprochent de l’objectif de 2,0 % de la Fed. Dans le même temps, le marché du travail s’est quelque peu détendu ces dernières semaines. Le taux de chômage est passé à 4,1 %, son plus haut niveau depuis 2021. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) publiera vendredi les dernières données sur la masse salariale non agricole (NFP).

Dans une déclaration récente, Jay Powell a souligné que la Fed se concentrait désormais principalement sur le marché du travail. Des chiffres supplémentaires ont montré que l’économie ralentissait, comme l’a noté Alan Binder dans un article d’opinion du WSJ.

Analyse technique USD/BRL

Graphique USD/BRL | source: TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le cours du dollar par rapport au réal brésilien a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il est passé du plus bas de juillet de 4,69 à 5,66. Au cours de cette période, la paire est restée au-dessus du point de résistance clé à 5,50 et de toutes les moyennes mobiles.

Cependant, la paire a également formé une configuration graphique dangereuse connue sous le nom de double sommet à 5,7 et dont le décolleté est à 5,37. Dans la plupart des cas, cette tendance est très baissière. Par conséquent, la paire USD/BRL connaîtra probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le niveau de support clé à 5,50.

Cependant, un potentiel de hausse supplémentaire sera confirmé si la paire dépasse le point de résistance clé à 5,70. Si cela se produit, il passera au point suivant à 5,75.

