Hedera (HBAR) en baisse de 10 % malgré les récents partenariats Blade Wallet et Karate Combat

Le jeton Hedera (HBAR) a connu une baisse de 10,5 % au cours des deux dernières semaines malgré des intégrations importantes avec Blade Wallet et Karate Combat il y a quelques jours.

Bien que les intégrations aient attiré une attention considérable sur le réseau, enregistrant 400 000 nouveaux comptes en une semaine seulement, le marché n’a pas reflété ces changements positifs dans le prix de HBAR.

Dans cet article, nous examinons l’évolution des prix de HBAR et les niveaux de prix cruciaux à surveiller alors que Hedera Hashgraph constate une augmentation du nombre de nouveaux comptes.

Intégration de Blade Wallet et lancement du jeton Karate Combat sur Hedera

Le réseau Hedera Hashgraph a connu une augmentation notable de son activité, en grande partie grâce à ses partenariats stratégiques avec Blade Wallet et Karate Combat.

Blade Wallet, un portefeuille Web3 autonome, a été intégré à Hedera via sa solution Whitelabel il y a une semaine, pour simplifier le processus de lancement de portefeuilles et d’applications avec des frais généraux minimes.

Cette intégration, menée par la Fondation HBAR, visait à rendre les activités Web3 plus accessibles et plus rentables.

Tirant parti de la solution en marque blanche Blade Wallet, Karate Combat, une plate-forme de divertissement sportif, exploite la solution de technologie de grand livre distribué (DLT) évolutive, rentable et respectueuse de l’environnement de Hedera pour développer l’un des produits destinés aux consommateurs les plus fluides et les plus adoptés sur le marché. Réseau Hedera.

En émettant son Karate Token sur Ethereum et Hedera via le Hedera Token Service (HTS), Karate Combat a renforcé l’engagement des utilisateurs, conduisant à la création de plus de 400 000 nouveaux comptes Hedera en une semaine.

Pour l’instant, l’événement KC47 « Up Only Gaming » de Karate Combat a vu à lui seul la participation d’environ 120 000 comptes Hedera uniques, soulignant la popularité croissante de la plateforme.

Cours du réseau Hedera (HBAR)

Malgré l’impact positif de ces intégrations, le prix de HBAR a été confronté à des défis importants. HBAR se négociait à environ 0,0677 $ au moment de la rédaction, reflétant une forte baisse par rapport à son sommet annuel de 0,1308 $ au début de l’année.

Notamment, HBAR a connu une tendance haussière constante après avoir dépassé l’EMA de 200 jours en octobre 2023, marquant des creux et des sommets plus élevés, et augmentant de plus de 164 % au cours des cinq mois suivants.

Cependant, après avoir perdu le niveau de résistance crucial de 0,09 $, HBAR est entré dans une forte tendance à la baisse, chutant de plus de 25 %.

Cette tendance baissière a conduit à une chute en dessous de l’EMA de 200 jours, formant un canal descendant.

La récente résurgence des achats à partir du niveau de support de 0,06 $ a aidé les acheteurs à briser la séquence de bougies rouges, entraînant un rallye de 20 % en quatre jours. Pourtant, l’EMA de 50 jours reste un obstacle important.

Niveaux de prix à surveiller pour Hedera (HBAR)

Alors que HBAR navigue dans la dynamique actuelle du marché, plusieurs niveaux de prix sont cruciaux à surveiller. Le récent renversement du niveau de support de 0,06 $ a ouvert la voie à un potentiel rallye haussier, à condition que les haussiers puissent maintenir leur élan.

Une cassure au-dessus du canal descendant pourrait conduire à un rallye à court terme, les acheteurs visant à tester le niveau de 0,088 $ près de l’EMA de 200 jours.

À l’inverse, une baisse en dessous du support de 0,06 $ pourrait retarder considérablement les efforts de récupération, le prochain niveau de support étant à 0,05 $.

Les indicateurs techniques présentent des signaux mitigés. L’Awesome Oscillator montre une tendance haussière potentielle avec deux pics, tandis que le RSI reste inférieur à 50, indiquant un manque de confirmation haussière.

Le ratio long/short sur 24 heures de 0,8515 suggère une proportion plus élevée de positions courtes, mais le ratio long/short HBAR/USDT sur Binance montre un avantage haussier à 2,1.

De plus, la forte corrélation de HBAR avec Bitcoin signifie que les mouvements de Bitcoin seront cruciaux pour la tendance de HBAR.

Les investisseurs doivent garder un œil sur les principaux niveaux de support et de résistance ainsi que sur les tendances plus larges du marché pour évaluer la trajectoire future du jeton.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.