L’action ASML est-elle un achat après la mise à niveau de Barclays et le nouvel objectif de cours de 1 243 $ ?

ASML Holding NV (NASDAQ : ASML) a récemment reçu un soutien important de Barclays, avec une mise à niveau de Surpondération à partir d’Equal Weight et un objectif de cours révisé de 1 243 $, contre 1 005 $.

Cette augmentation de 24 % fait suite à une période difficile pour ASML, marquée par une baisse de 20 % par rapport à son récent sommet dans un contexte de turbulences plus larges sur le marché et d’inquiétudes spécifiques concernant les risques liés à la Chine et les retours sur investissement de l’IA.

Malgré ces obstacles, Barclays considère le récent déclin comme un moment opportun pour investir dans ce qu’elle considère comme l’une des sociétés de la plus haute qualité à l’échelle mondiale.

Points de vue des analystes

L’optimisme de Barclays vient en partie de ses prévisions de croissance robuste pour ASML, qui table sur une croissance de 27 % en 2025 et de 15 % en 2026.

Ces perspectives sont alimentées par la demande anticipée de technologies avancées de semi-conducteurs, en particulier dans le domaine de l’IA, qui devrait atténuer le caractère cyclique traditionnellement observé dans la demande de technologies de pointe.

Simon Coles de Barclays a souligné une amélioration attendue des commandes de machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) d’ASML, malgré les nouvelles négatives imminentes en provenance de Chine qui pourraient avoir un impact sur le secteur mondial des biens d’équipement pour semi-conducteurs.

Aperçu des résultats du deuxième trimestre

Les performances financières d’ASML au deuxième trimestre 2024 ont présenté des résultats mitigés. Alors que le chiffre d’affaires de l’entreprise a chuté de 9,5 % sur un an à 6,24 milliards d’euros, ses réservations nettes ont considérablement augmenté.

Le total des réservations pour le trimestre a atteint 5,57 milliards d’euros, soit une augmentation séquentielle de 54 %, les réservations de machines EUV représentant à elles seules 2,5 milliards d’euros.

Dynamique du marché et impacts géopolitiques

Le marché plus large des semi-conducteurs a été confronté à une volatilité considérable, exacerbée par les tensions géopolitiques et les contrôles américains sur les exportations, notamment celles concernant la Chine.

ASML, dont une part importante de ses ventes dépend de la Chine (49 % des ventes totales de systèmes au deuxième trimestre), est confrontée à des risques accrus liés à ces tensions.

Les incertitudes commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine constituent des menaces importantes pour les opérations d’ASML, affectant potentiellement les futures sources de revenus de l’un de ses plus grands marchés.

Santé fondamentale des entreprises

Fondamentalement, ASML continue de faire preuve de force grâce à son leadership technologique dans les systèmes de lithographie, essentiels à la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés.

L’accent stratégique de l’entreprise sur la technologie EUV et son rôle dans la fabrication de semi-conducteurs de nouvelle génération la positionnent bien au sein de l’industrie.

Pour l’avenir, ASML prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 6,7 et 7,3 milliards d’euros, reflétant un optimisme prudent dans un contexte d’incertitudes sur le marché.

La société s’attend pour 2024 à un chiffre d’affaires net total similaire à celui de l’année précédente, mais avec une marge brute légèrement inférieure.

Alors que nous passons de l’examen des fondamentaux d’ASML, de sa position sur le marché et de ses récentes performances financières, il devient évident que même si la société est confrontée à des défis notables, notamment dus aux risques géopolitiques et à la dynamique du marché, ses principaux atouts commerciaux et ses perspectives de croissance restent solides.

Examinons maintenant l’analyse technique pour mieux discerner la trajectoire du cours des actions d’ASML et évaluer si les conditions actuelles du marché justifient réellement une note d’achat après la mise à niveau optimiste de Barclays.

La tendance haussière à long terme reste intacte

Bien que l’action d’ASML ait chuté de plus de 20 % par rapport à son sommet atteint plus tôt ce mois-ci, elle continue de suivre une tendance haussière à long terme, comme le montrent les graphiques. Le titre a plus que doublé par rapport à son plus bas d’octobre 2022 de 364 $ et a récemment trouvé à nouveau un support proche de son support à moyen terme à 850 $.

Graphique ASML par TradingView

En gardant cela à l’esprit, les traders haussiers à court terme peuvent initier de nouvelles positions longues aux niveaux actuels avec un stop loss proche de 848 $. Les investisseurs qui continuent de rester optimistes sur le titre doivent conserver un stop loss plus large avec un support à long terme proche de 696 $.

Les traders qui sont baissiers sur le titre doivent s’abstenir de vendre à découvert le titre aux niveaux actuels. De nouvelles positions courtes ne doivent être envisagées que si l’action donne une clôture quotidienne inférieure à 850 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.