Meilleures statistiques de Hamster Kombat avant le largage HMSTR

Hamster Kombat sera à l’honneur alors que le réseau Tap-to-Earn s’apprête à lancer son airdrop très attendu dans les semaines à venir. Si les choses se passent bien, la plateforme réalisera l’un des plus gros parachutages cette année. Voici donc quelques-unes des meilleures statistiques sur Hamster avant le lancement.

Nombre d’utilisateurs de Hamster Kombat

La statistique la plus importante de toute plateforme de jeu est le nombre d’utilisateurs enregistrés et actifs. Selon les développeurs de Hamster Kombat, le réseau compte plus de 300 millions d’utilisateurs dans le monde entier. C’est un chiffre énorme si l’on considère que la population mondiale compte plus de 8 milliards d’utilisateurs. Elle est supérieure à la population de la plupart des pays.

Les chiffres sont également élevés si l’on considère que la plateforme a été lancée en mars. En revanche, Pinterest, qui existe depuis plus d’une décennie, compte 518 millions d’utilisateurs.

Hamster Kombat est beaucoup plus grand que d’autres plateformes de paiement comme Notcoin, TapSwap et Pixelverse, qui comptent 40 millions, 66 millions et 75 millions d’utilisateurs. Il est également supérieur à celui des jeux Telegram comme Catizen et Gamee.

Ces plateformes se sont développées si rapidement pour trois raisons principales. Premièrement, ils exploitent l’infrastructure de Telegram, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’installer une application pour les utiliser. Deuxièmement, Telegram compte plus de 950 millions d’utilisateurs.

Enfin, il s’est développé parce que les utilisateurs espèrent à terme encaisser leurs jetons lors du lancement de son airdrop. Cependant, selon le livre blanc , 60 % du volume du largage sera destiné aux joueurs, le reste étant destiné aux liquidités du marché, aux partenariats et aux subventions.

Utilisateurs actifs quotidiens de Hamster Kombat

Les 300 millions d’utilisateurs n’utilisent pas tous la plateforme Hamster Kombat chaque jour. Pourtant, le réseau a accumulé plus de 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, un chiffre supérieur à celui de Truth Social de Trump et inférieur aux 70 millions de Roblox.

Ces chiffres sont également beaucoup plus élevés que ceux d’autres plateformes de jeux autrefois populaires comme Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, qui ne comptent que quelques utilisateurs mensuels.

Hamster Kombat Statistiques YouTube

Pendant ce temps, Hamster Kombat a battu le record du nombre d’abonnés YouTube à la croissance la plus rapide. Elle a accumulé plus de 34,4 millions d’abonnés en moins de deux mois.

Ses vidéos sont également très populaires puisqu’elles ont rassemblé plus de 823 millions de téléspectateurs. Les trois vidéos les plus populaires comptent respectivement plus de 54 millions, 31 millions et 30 millions de vues.

Ce sont des chiffres spectaculaires depuis qu’Apple a lancé sa chaîne en 2005 et a accumulé 19,2 millions d’abonnés et 1,1 milliard de vues. MKBHD, le YouTuber technologique très populaire compte plus de 19,2 millions d’abonnés.

La chaîne YouTube de Hamster Kombat est devenue populaire car les utilisateurs sont payés pour s’abonner et regarder des vidéos.

Abonnés à Hamster Kombat X

Pendant ce temps, Hamster Kombat a également gagné beaucoup d’abonnés X, anciennement Twitter. Il compte plus de 12,4 millions d’abonnés. Cela le rend plus suivi que tous les autres projets de cryptographie comme Solana, Pi Network, Cardano et Toncoin.

Abonnés au télégramme

Hamster Kombat est également l’un des joueurs les plus populaires de l’application Telegram. Il compte plus de 52 millions d’abonnés. Comme sur d’autres plateformes de médias sociaux, le réseau rémunère les utilisateurs pour s’abonner à son application Telegram.

Capitalisation boursière du HMSTR après lancement

L’autre statistique importante de Hamster Kombat est sa capitalisation boursière au moment de son lancement. Pour l’instant, le HMSTR n’étant pas coté, il n’est pas possible de prédire sa valorisation et son prix après lancement.

Il existe cependant d’autres moyens d’estimer sa valorisation. Notcoin, le plus grand réseau coté en bourse, a une capitalisation boursière de plus de 1,4 milliard de dollars et compte plus de 40 millions d’utilisateurs.

Hamster est également une plateforme plus populaire et compte six fois plus d’utilisateurs. Par conséquent, sur la base de ces mesures, nous pouvons supposer que la capitalisation boursière de Hamster sera au moins 6 fois supérieure à celle de Notcoin. Dans ce cas, elle pourrait bénéficier d’une capitalisation boursière de plus de 7 milliards de dollars, ce qui en ferait la 17e plus grande crypto-monnaie au monde.

Quel est l’avenir de Hamster Kombat ?

La question est donc de savoir quel avenir pour Hamster Kombat. Sur la base de l’action des prix d’autres jetons pour gagner comme Notcoin et Pixelverse, il est possible que le prix du jeton HMSTR baisse après le lancement. Ces jetons ont chuté de plus de 50 % par rapport à leur point le plus élevé depuis leur lancement.

L’autre risque pour Hamster Kombat et d’autres réseaux de type « tap-to-earn » est que l’industrie pourrait se transformer en un système de déplacement pour gagner et de jeu pour gagner. Les plateformes de déplacement pour gagner comme StepN et Sweatcoin, qui étaient autrefois populaires, ont récemment perdu des parts de marché et leurs jetons ont chuté.

De même, les réseaux de jeu pour gagner comme Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games et Axie Infinity (AXS) qui ont explosé pendant la pandémie ont perdu de leur éclat. La plupart d’entre eux étaient autrefois évalués à 5 milliards de dollars et sont désormais tombés en dessous de 1 milliard de dollars.

Le défi est que l’écosystème Hamster Kombat n’aura plus de demande une fois que les utilisateurs auront liquidé leurs jetons existants.

