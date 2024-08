Meta va payer 1,4 milliard de dollars pour régler le procès du Texas concernant l’utilisation abusive des données de reconnaissance faciale

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Dans une décision historique, Meta Platforms, la société mère de Facebook, a accepté de payer 1,4 milliard de dollars pour régler un procès intenté par l’État du Texas pour utilisation non autorisée de données biométriques.

Ce règlement, approuvé par un tribunal de district de l’État du Texas dans le comté de Harrison, est le plus important jamais obtenu dans le cadre d’une action en justice dans un seul État.

Meta décaissera le montant du règlement sur cinq ans.

“Après avoir vigoureusement demandé justice pour nos citoyens dont les droits à la vie privée ont été violés par l’utilisation du logiciel de reconnaissance faciale par Meta, je suis fier d’annoncer que nous sommes parvenus au plus grand règlement jamais obtenu à la suite d’une action intentée par un seul État”, a déclaré le procureur général du Texas. Ken Paxton.

« Ce règlement historique démontre notre engagement à tenir tête aux plus grandes entreprises technologiques du monde et à les tenir responsables d’avoir enfreint la loi et violé le droit à la vie privée des Texans. Tout abus des données sensibles des Texans sera sanctionné par toute la force de la loi.

Paxton s’est bâti la réputation de défier les Big Tech dans la défense des droits des Texans et a également intenté trois poursuites contre Google pour des violations similaires.

Un porte-parole de Meta a exprimé sa satisfaction quant à la résolution, déclarant : « Nous sommes heureux de résoudre ce problème et sommes impatients d’explorer de futures opportunités pour approfondir nos investissements commerciaux au Texas, y compris le développement potentiel de centres de données. »

Le montant du règlement est plus du double de ce que Meta a payé pour régler un recours collectif similaire dans l’Illinois en 2021.

Facebook a analysé les visages sur les photos, y compris ceux des non-utilisateurs de Facebook

Le procès, intenté par Paxton en février 2022, accusait Facebook d’utiliser illégalement les données de reconnaissance faciale de millions de résidents du Texas via son outil de marquage de photos aujourd’hui disparu, « Tag Suggestions ». Introduite en 2011, cette fonctionnalité analysait les visages sur les photos, y compris ceux des utilisateurs non Facebook, et recommandait des tags pour les personnes identifiées par l’outil.

Paxton a affirmé : « Meta a automatiquement activé cette fonctionnalité pour tous les Texans sans expliquer comment elle fonctionnait. À l’insu de la plupart des Texans, pendant plus d’une décennie, Meta a exécuté un logiciel de reconnaissance faciale sur pratiquement tous les visages contenus dans les photographies téléchargées sur Facebook, capturant des enregistrements. de la géométrie faciale des personnes représentées. Meta a fait cela tout en sachant que CUBI interdit aux entreprises de capturer les identifiants biométriques des Texans.

Quelques mois avant le dépôt du procès, Facebook a mis fin à cette fonctionnalité après avoir réglé un autre recours collectif dans l’Illinois pour 650 millions de dollars.

À cette époque, Facebook s’était également engagé à supprimer les données collectées auprès d’au moins 600 millions d’utilisateurs ayant participé au programme.

Le procès du Texas a été la première affaire majeure intentée en vertu de la loi de l’État sur la capture ou l’utilisation d’identifiants biométriques (CUBI), adoptée en 2009.

Ce règlement substantiel crée un précédent pour de futures actions en justice dans ce domaine, reflétant la gravité des violations et la détermination de l’État à protéger le droit à la vie privée de ses résidents.

Google fait face à des défis juridiques similaires

Alors que Meta a résolu son procès, Google continue de faire face à des batailles juridiques.

En octobre 2022, Paxton a intenté une action en justice contre Google, accusant l’entreprise d’avoir collecté des millions d’identifiants biométriques, y compris des empreintes vocales et des enregistrements de géométrie faciale, auprès des Texans via des produits tels que Google Photos, Google Assistant et Nest Hub Max.

De plus, Paxton a poursuivi Google en janvier 2022 pour avoir prétendument induit en erreur les consommateurs du Texas en suivant leurs données de localisation personnelles alors que les utilisateurs pensaient avoir désactivé cette fonctionnalité.

Le procès fait valoir que Google a utilisé les données recueillies de manière trompeuse pour diffuser des publicités, réalisant ainsi d’énormes profits.

Alors que le paysage juridique entourant la confidentialité des données biométriques continue d’évoluer, ces affaires soulignent l’importance croissante de mesures strictes de protection des données et la responsabilité des géants de la technologie dans la protection des informations des utilisateurs.