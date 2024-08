Sprouts Farmers Market bondit de 15 % grâce aux résultats et aux améliorations du deuxième trimestre : devriez-vous acheter ?

Sprouts Farmers Market Inc. (NASDAQ : SFM) a vu son titre bondir de 15 % aujourd’hui, soutenu par d’excellents résultats au deuxième trimestre et une série de mises à niveau des analystes.

Le 30 juillet, Wells Fargo a rehaussé l’action de SFM de sous-pondérée à égale, tout en augmentant l’objectif de cours de 62 $ à 90 $.

Cette mise à niveau reflète une réévaluation significative de la position de Sprouts sur le marché et de son potentiel futur, motivée par ce que Wells Fargo a qualifié de « la meilleure preuve à ce jour » du redressement de l’entreprise.

De même, BMO Marchés des capitaux a considérablement révisé ses perspectives, faisant passer SFM de sous-performance à performance de marché et faisant plus que doubler l’objectif de cours, passant de 40 $ à 102 $.

Les analystes de BMO ont souligné les fortes ventes à magasins comparables et la résilience de l’entreprise face aux pressions concurrentielles comme facteurs clés de leur nouvelle position.

En plus de ces perspectives positives, Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 17 % à 89 $, tandis que Bank of America Securities a ajusté son objectif à la hausse de 19 % à 100 $.

Ces révisions ont été motivées par le dépassement des attentes de Sprouts au deuxième trimestre, établissant de nouvelles références pour la santé financière et la performance du marché de l’entreprise.

Aperçu des résultats du deuxième trimestre

Sprouts Farmers Market a publié hier ses résultats du deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street sur plusieurs fronts. La société a publié un BPA non-GAAP de 0,94 $, dépassant l’estimation consensuelle de 0,16 $.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre a atteint 1,89 milliard de dollars, soit une augmentation de 11,8 % d’une année sur l’autre et dépassant les prévisions de 60 millions de dollars.

Un point marquant du rapport sur les résultats a été la croissance des ventes des magasins comparables de 6,7 %, bien au-dessus des prévisions antérieures de l’entreprise de 3 % à 4 %.

Santé financière et projections futures

Les solides résultats du deuxième trimestre ont conduit Sprouts à relever ses prévisions pour l’exercice 24, s’attendant désormais à une croissance des ventes nettes comprise entre 9 et 10 % et à une croissance des ventes des magasins comparables de 4 à 5 %.

L’EBIT ajusté devrait se situer entre 445 millions de dollars et 455 millions de dollars, avec un BPA ajusté prévu entre 3,29 et 3,37 dollars.

Ces projections représentent une révision significative à la hausse par rapport aux prévisions précédentes, suggérant une confiance dans une croissance et une rentabilité soutenues.

De plus, Sprouts a terminé le trimestre avec un bilan solide, comprenant 177 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie et un solde nul sur sa facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars, suite à un remboursement volontaire de 125 millions de dollars.



Cette discipline financière est également démontrée par la gestion proactive de la structure du capital par la société, y compris un nouveau programme de rachat d’actions de 600 millions de dollars qui souligne son engagement envers la valeur actionnariale.

Initiatives stratégiques et plans d’expansion

Le succès financier de Sprouts repose sur des initiatives stratégiques visant à étendre sa présence sur le marché et à améliorer son efficacité opérationnelle.

L’entreprise a poursuivi son expansion agressive de ses magasins et prévoit d’ouvrir environ 35 nouveaux magasins en 2024.

Cette expansion est soutenue par un réseau de centres de distribution frais, visant à maintenir une qualité et une disponibilité élevées des produits, ce qui est crucial pour soutenir la croissance sur des marchés concurrentiels.

Alors que nous passons d’une analyse fondamentale des récents triomphes et du potentiel futur du Sprouts Farmers Market, il est crucial d’examiner maintenant ce que les graphiques techniques suggèrent sur la trajectoire future des prix du titre.

Cette analyse nous aidera à comprendre si l’enthousiasme actuel du marché n’est que le début d’une tendance haussière à plus long terme ou si la prudence doit tempérer les attentes des investisseurs.

Acheter sur retracement ?

Le stock de Sprouts a connu un parcours sans précédent, en particulier pour un stock de détail, depuis octobre 2022, son prix ayant depuis quadruplé. Le titre affiche une formidable dynamique haussière sur plusieurs périodes.

Graphique SFM de TradingView

Cependant, malgré cela, les investisseurs optimistes quant aux perspectives de l’entreprise doivent éviter d’acheter les actions après la hausse d’aujourd’hui.

Idéalement, ils devraient attendre que le titre revienne un peu et l’acheter plus près des niveaux de 90 $. Le niveau de 83,4 $, qui servait auparavant de résistance, servira désormais de support au titre.

Compte tenu de la forte dynamique haussière, les traders qui ont une vision baissière du titre doivent absolument s’abstenir de le vendre à découvert aux niveaux actuels.

À moins que le titre clôture en dessous de 83,4 $, tout retracement sera considéré comme une opportunité d’achat par les haussiers.