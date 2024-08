UBS prévoit une baisse plus importante des bénéfices des entreprises australiennes au cours de l’exercice 2024

Les sociétés australiennes cotées à l’indice S&P ASX 200 devraient faire face à une baisse de leurs bénéfices plus prononcée au cours de cet exercice que l’année dernière. Selon UBS, les bénéfices devraient chuter de 3,5 % au cours de l’exercice 2024, soit une baisse plus importante que la baisse de 2,9 % enregistrée l’année précédente, a rapporté Reuters.

Cette baisse est attribuée à la normalisation des bénéfices suite aux bénéfices exceptionnellement élevés enregistrés lors de la pandémie de COVID-19.

L’exercice financier australien commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année civile.

Les banques, les biens de consommation de base et le commerce de détail seront les plus touchés

Les secteurs qui devraient subir l’impact le plus important sont les banques, les biens de consommation de base et le commerce de détail.

Ces secteurs viennent d’atteindre les sommets de bénéfices fixés l’année dernière. En revanche, les assureurs devraient obtenir de meilleurs résultats grâce à une meilleure rentabilité.

Les sociétés de services financiers représentant plus de 20 % de l’indice de référence ASX 200 – en termes de capitalisation boursière – les traders et les investisseurs surveillent généralement de près les rapports sur les bénéfices de ces actions, compte tenu de leur impact potentiellement démesuré sur le marché au sens large.

Selon KPMG, au premier semestre 2024, les principales banques australiennes ont déclaré un bénéfice combiné après impôts de 15 milliards de dollars, en baisse de 10,5 % par rapport au premier semestre 2023 et en moyenne de 0,3 % par rapport aux 15,1 milliards de dollars du second semestre 2023. Les revenus sont restés globalement stables, le rythme de l’érosion des marges a ralenti et les dépenses d’exploitation ont légèrement diminué par rapport au second semestre 2023.

De plus, les sociétés exposées au marché américain pourraient bénéficier d’un dollar australien plus faible, compensant potentiellement une partie de la baisse des bénéfices.

Tendances du marché et valorisation

Malgré la baisse attendue des bénéfices, l’indice S&P ASX 200 a augmenté de 4,7 % depuis le début de l’année, atteignant même un niveau record à la mi-juillet.

L’indice a connu une augmentation de 7,8 % sur l’ensemble de l’année 2023.

Toutefois, UBS prévient que les hausses généralisées du cours des actions seront difficiles en raison des valorisations tendues. Les prévisions des entreprises pour le reste de l’exercice seront cruciales pour donner le ton au marché boursier au cours des six prochains mois.

En mars de cette année, Fitch Ratings prévoyait que la faiblesse de la confiance des consommateurs et des entreprises continuerait d’avoir un impact majeur sur les bénéfices des entreprises australiennes à mesure que les habitudes de dépenses intérieures s’adaptent aux pressions économiques. Cela s’explique également en partie par le fait que les émetteurs font face à une volatilité croissante, stimulée par l’évolution de la dynamique géopolitique, la faiblesse du marché mondial et les changements stratégiques visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions climatiques.

Rapports sur les revenus à venir

La saison des résultats débutera avec la publication des résultats du géant minier Rio Tinto le 31 juillet, suivi par d’autres sociétés importantes comme le groupe BHP et Fortescue fin août.

Rio Tinto devrait publier un bénéfice sous-jacent de 5,79 milliards de dollars pour le semestre clos le 30 juin, selon une estimation consensuelle rassemblée par Visible Alpha à partir de 13 prévisions d’analystes, rapportées par Dow Jones. Il y a un an, la société a déclaré un bénéfice sous-jacent de 5,72 milliards de dollars.

Les investisseurs surveilleront de près ces rapports pour évaluer la santé globale et les perspectives futures du marché.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.