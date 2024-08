Boeing nomme Kelly Ortberg, vétéran de l’aérospatiale, au poste de PDG

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Boeing a annoncé la nomination de Kelly Ortberg au poste de nouveau directeur général, chargeant l’ancien dirigeant de l’équipementier aérospatial Rockwell Collins de guider le constructeur aéronautique à travers l’une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Ortberg, 64 ans, succédera à Dave Calhoun, qui dirigeait Boeing depuis 2020 et avait précédemment annoncé son intention de se retirer d’ici la fin de l’année.

L’ancien chef de Rockwell Collins prendra la barre le 8 août

La décision de faire appel à Ortberg, à compter du 8 août, a été prise par le président du conseil d’administration de Boeing, Steven Mollenkopf.

Mollenkopf a souligné la vaste expérience et le respect d’Ortberg au sein de l’industrie aérospatiale, soulignant sa réputation de constitution d’équipes solides et de gestion d’opérations d’ingénierie et de fabrication complexes.

“Kelly possède les compétences et l’expérience nécessaires pour diriger Boeing dans son prochain chapitre”, a déclaré Mollenkopf dans une lettre aux employés, signalant un tournant stratégique alors que l’entreprise recherche la stabilité et une croissance renouvelée.

Un contexte difficile pour un nouveau leadership

La nomination d’Ortberg intervient à un moment critique pour Boeing.

L’entreprise est aux prises avec des défis importants depuis janvier, lorsqu’un panneau de porte s’est détaché d’un 737 Max lors d’un vol commercial.

Même si l’incident n’a pas fait de morts, il a blessé plusieurs passagers et a ravivé le souvenir des deux accidents mortels survenus en 2018 et 2019 impliquant le 737 Max.

Ces accidents ont entraîné une immobilisation prolongée de l’avion, un contrôle réglementaire approfondi et des pertes financières substantielles pour Boeing.

Dans ses remarques initiales, Ortberg a exprimé à la fois l’honneur et l’humilité de rejoindre Boeing, reconnaissant le travail substantiel qui l’attend.

Il y a beaucoup de travail à faire et j’ai hâte de commencer.

Le parcours et l’expérience d’Ortberg

Kelly Ortberg apporte une riche expérience acquise au sein de Rockwell Collins, où il a occupé le poste de PDG pendant cinq ans.

Au cours de sa direction, Ortberg a joué un rôle central dans la fusion en 2017 avec United Technologies, une consolidation importante dans l’industrie aérospatiale qui a souligné sa capacité à gérer des opérations à grande échelle et des partenariats stratégiques.

Son expérience dans la fabrication d’équipements de cabine et l’intégration de systèmes complexes le place en bonne position pour relever les défis multiformes de Boeing.

Priorités immédiates et attentes de l’industrie

Alors qu’Ortberg entre dans ses nouvelles fonctions, les priorités immédiates consisteront probablement à restaurer la confiance dans la sécurité des avions de Boeing, à renforcer les relations avec les régulateurs et les compagnies aériennes et à stabiliser les performances financières de l’entreprise.

Les incidents du 737 Max ont eu un impact durable sur la réputation et la position de Boeing sur le marché, nécessitant une approche robuste et transparente en matière de gestion de crise et d’excellence opérationnelle.

Les analystes du secteur suivront de près la manière dont Ortberg exploitera son expertise pour piloter la reprise de Boeing.

Son expérience chez Rockwell Collins suggère une concentration sur l’innovation et l’efficacité, qui pourraient être essentielles au rétablissement de Boeing en tant que leader de la fabrication aérospatiale.

La nomination de Kelly Ortberg au poste de directeur général de Boeing marque une transition de leadership importante visant à guider l’entreprise face aux défis actuels.

Fort d’une expérience dans la gestion d’opérations aérospatiales complexes et d’une expérience de leadership stratégique, le rôle d’Ortberg sera essentiel pour répondre aux préoccupations de Boeing en matière de sécurité, de relations réglementaires et de position globale sur le marché.

Alors que l’entreprise cherche à se remettre de ses récents revers, l’industrie surveillera de près les stratégies d’Ortberg et leur impact sur l’avenir de Boeing.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.