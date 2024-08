La Chine à l’avant-garde alors que la demande mondiale en minéraux essentiels augmente

La Chine représente désormais environ les deux tiers de la capacité mondiale de traitement et de raffinage des minéraux essentiels, selon des données récentes de la CNUCED.

La Chine est leader dans la transformation de l’aluminium, du lithium, du cobalt, des métaux des terres rares, du manganèse et du graphite naturel, la plaçant ainsi au centre des chaînes d’approvisionnement mondiales. De plus, la Chine gère plus d’un tiers de la transformation mondiale du cuivre et du nickel.

La demande mondiale croissante de minéraux comme le cuivre, le cobalt, le lithium et le nickel est motivée par leur importance dans les technologies émergentes telles que les voitures électriques et les éoliennes.

À mesure que le monde passe à l’énergie verte, la demande pour ces ressources devrait croître de façon exponentielle, les analystes prévoyant une augmentation importante de la production d’ici 2050.

Changement du paysage de la production mondiale

Malgré la position dominante de la Chine dans la production de minéraux essentiels, d’autres pays augmentent progressivement leur part.

Depuis 2010, la production de terres rares a considérablement augmenté aux États-Unis et en Australie.

En outre, des pays comme le Myanmar et la Thaïlande ont récemment augmenté leurs opérations minières, ce qui indique un changement dans les modèles de production mondiale.

À mesure que la demande en minéraux vitaux augmente, les gouvernements du monde entier se positionnent soigneusement pour y répondre.

Alors que la Chine continue de jouer un rôle important dans la transformation et le raffinage de ces matières premières vitales, l’émergence de nouveaux acteurs du marché témoigne d’une diversification des pôles de production mondiaux et d’un paysage changeant dans l’industrie des minéraux essentiels.

La demande croissante de minéraux essentiels, stimulée par les nouvelles technologies telles que les véhicules électriques et les sources d’énergie renouvelables, présente des défis environnementaux considérables.

L’exploitation de ces minéraux, souvent par des méthodes à ciel ouvert, entraîne la déforestation, la destruction des habitats, l’érosion des sols, la pollution de l’eau et la perturbation des écosystèmes, contribuant ainsi à la dégradation des terres et à la perte de biodiversité.

La production et le traitement à forte intensité énergétique de minéraux critiques entraînent d’importantes émissions de gaz à effet de serre et une pollution atmosphérique. Les processus de raffinage et de fusion non durables peuvent aggraver les problèmes de changement climatique et de qualité de l’air.

De plus, la consommation d’eau et la contamination provenant de l’exploitation minière et de la transformation épuisent les sources d’eau locales, polluent les plans d’eau avec des composés dangereux et endommagent les écosystèmes.

Les vastes chaînes d’approvisionnement de ces minéraux, couvrant plusieurs pays, ont également un impact sur l’environnement en raison des émissions liées aux transports et de la consommation d’énergie.

Des efforts sont déployés pour promouvoir des techniques minières durables, réduire l’impact environnemental de l’extraction minière et développer des stratégies de recyclage et d’économie circulaire pour atténuer les répercussions environnementales de la demande accrue de minéraux clés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.