La livre sterling surpasse les devises du G10 : les analystes prédisent de nouveaux gains malgré une potentielle baisse des taux de la BoE

La livre sterling est devenue l’une des principales devises les plus performantes cette année, les analystes de diverses banques d’investissement prévoyant une nouvelle croissance malgré la possibilité pour la Banque d’Angleterre de réduire prochainement ses taux d’intérêt.

Goldman Sachs a exprimé une vision positive de la livre sterling dans une note de recherche récente, déclarant que la livre sterling « arrive en tête de liste » dans le panier des principales devises du G10.

La banque maintient une prévision selon laquelle la livre sterling augmentera par rapport au dollar, avec pour objectif un taux de 1,31.

Mercredi matin, le taux de change livre-dollar s’échangeait à proximité de 1,28.

Stabilité politique et décision imminente de la BOE

UBS a fait écho au sentiment de Goldman Sachs, notant que le Royaume-Uni “est peut-être devenu l’histoire politique la plus stable du G10”, après la victoire globale du Parti travailliste aux élections de début juin.

Sous la direction de Keir Starmer, le nouveau gouvernement travailliste a apporté un sentiment de stabilité après une période tumultueuse marquée par l’instabilité politique sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson et le bref mandat de Liz Truss.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a mis l’accent sur la croissance économique et du marché, en annonçant des initiatives telles qu’un fonds national de richesse et un projet de loi sur la responsabilité budgétaire pour stimuler les investissements et réaffirmer le rôle de l’Office for Budget Responsibility (OBR).

Jane Foley, responsable de la stratégie de change de Rabobank, a suggéré que la livre sterling continuera de s’apprécier dans les mois à venir en raison d’une reprise attendue de la croissance des investissements à partir d’une base faible.

Malgré la solide performance de la livre sterling, les traders envisagent l’impact potentiel d’une baisse des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre (BOE) en août.

En règle générale, une baisse des taux d’intérêt peut exercer une pression à la baisse sur une devise en réduisant les rendements potentiels que les actifs britanniques offrent aux investisseurs étrangers.

Les cours du marché mercredi matin suggéraient une probabilité de 60 % d’une baisse des taux lors de la réunion de la BoE du 1er août. Cette incertitude pourrait entraîner des mouvements de marché importants.

L’inflation des services reste à 5,7%

Même si le chiffre global de l’inflation indiqué dans le rapport de juillet s’aligne sur l’objectif de 2 % de la BOE, l’inflation des services reste à 5,7 %, supérieure à la prévision de 5,1 %.

Ce chiffre sur les services est étroitement surveillé par les décideurs politiques en tant qu’indicateur des pressions sur les prix et pourrait influencer une baisse des taux d’intérêt.

Lors d’un discours à l’Asia House à Londres, l’économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a adopté un ton prudent, notant que certains indicateurs suggèrent un risque à la hausse pour la persistance de l’inflation.

Il a également mentionné qu’en l’absence de nouveaux chocs significatifs, la perspective d’une réduction du taux d’escompte reste pertinente.

Sree Kochugovindan, économiste principal chez Abrdn, a indiqué que la décision de la BOE jeudi est bien équilibrée, avec une légère probabilité de baisse des taux d’intérêt.

Alors que la livre sterling traverse ces changements économiques, la performance de la monnaie sera étroitement surveillée par les investisseurs et les décideurs politiques.

La stabilité apportée par le nouveau gouvernement travailliste et le potentiel de croissance continue des investissements sont des facteurs clés qui pourraient soutenir la force de la livre sterling dans les mois à venir.

La décision prochaine de la BoE sur les taux d’intérêt reste un moment charnière qui pourrait influencer la trajectoire de la monnaie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.