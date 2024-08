Le service au volant IA de Taco Bell triomphe là où l’automatisation de McDonald’s a échoué

Taco Bell établit une nouvelle norme en matière de service de restauration rapide en étendant sa technologie Voice AI à davantage d’emplacements dans tout le pays. Cette approche innovante améliore non seulement l’efficacité opérationnelle, mais place également Taco Bell devant ses concurrents, en particulier McDonald’s, qui a récemment connu des difficultés avec des initiatives similaires en matière d’IA.

Efficacité et satisfaction client

Le système d’IA de Taco Bell est déjà opérationnel dans plus de 100 restaurants, se concentrant principalement sur la rationalisation des commandes au volant. La technologie vise à réduire les temps d’attente, à améliorer la précision des commandes et à réduire les coûts, facteurs clés qui contribuent à de meilleurs résultats financiers et à une plus grande satisfaction des clients.

C’est ce que dit le directeur de l’innovation de Yum! Brands, la société mère de Taco Bell, a déclaré à propos de l’intégration de l’IA dans son activité :

Miam! Brands intègre le numérique et la technologie dans tous les aspects de notre activité avec de nouvelles capacités passionnantes, et l’IA est un élément central de cette stratégie. Après plus de deux ans de mise au point et de tests de la technologie Voice AI au volant, nous sommes convaincus de son efficacité pour optimiser les opérations et améliorer la satisfaction des clients. Laurent Kim

Le système d’IA améliore non seulement l’efficacité, mais réaffecte également le personnel à des rôles plus critiques au sein du restaurant. Bien que cette décision se concentre actuellement sur le service au volant, le succès de la technologie pourrait bientôt s’étendre aux services de restauration, transformant ainsi davantage l’expérience client.

Les réalisations de Taco Bell en matière d’IA sont remarquables, surtout compte tenu des récents revers de McDonald’s.

Le géant de la restauration rapide a mis fin à son partenariat avec IBM après que la technologie d’IA, destinée à optimiser les opérations de service au volant, ait été critiquée pour ses inexactitudes.

Les commentaires négatifs des clients, amplifiés par les médias sociaux, ont conduit McDonald’s à reconsidérer sa stratégie, ce qui a abouti à la fin de la collaboration de deux ans.

Malgré le revers, McDonald’s n’abandonne pas le projet.

À mesure que nous progressons, notre travail avec IBM nous a donné la certitude qu’une solution de commande vocale pour le service au volant fera partie de l’avenir de nos restaurants. porte-parole de McDonald’s

S’internationaliser

L’engagement de Taco Bell en faveur de l’innovation technologique s’étend au-delà des États-Unis. La société prévoit de mettre en œuvre sa technologie Voice AI sur cinq sites KFC en Australie.

Même si l’ampleur est modeste, elle reflète la confiance de l’entreprise dans sa technologie. Le succès sur les marchés internationaux pourrait établir une nouvelle référence pour l’industrie.

L’approche de Taco Bell représente plus qu’une simple mise à niveau technologique ; il a le potentiel de redéfinir les normes opérationnelles dans le secteur de la restauration rapide.

En donnant la priorité à la précision, à l’efficacité et à la satisfaction client, Taco Bell ouvre la voie à une transformation basée sur l’IA dans le secteur hôtelier.

Cette décision stratégique améliore non seulement les opérations actuelles, mais positionne également Taco Bell comme un leader dans le paysage en évolution de la technologie des services alimentaires.

