Michael Cavanagh, président de Comcast Corp (NASDAQ : CMCSA), a souligné la stratégie globale de l’entreprise pour une croissance soutenue dans divers secteurs dans une récente interview avec CNBC.

Il a félicité son équipe pour avoir maintenu un portefeuille d’activités solide malgré des défis importants et une consolidation potentielle au sein du secteur des médias et des télécommunications.

Cavanagh a souligné la position forte de Comcast dans toutes ses unités commerciales, déclarant : « Chacune de nos entreprises occupe une position forte et gagne de l’argent. Il n’y a aucun secteur d’activité dans lequel nous dirions que nous sommes à la traîne.

Il a souligné la stratégie d’investissement agressive de l’entreprise, notamment son projet d’étendre son réseau de câble en ajoutant un million de passages dans le secteur du câble cette année.

Comcast cible les droits de diffusion de la NBA

L’un des objectifs clés de Comcast est la croissance de sa division NBCUniversal. Cavanagh a cité la récente collaboration avec le célèbre réalisateur Christopher Nolan, qui a abouti à plusieurs Oscars, comme exemple de la stratégie réussie de l’entreprise dans le secteur du divertissement.

De plus, il a mentionné la poursuite par Comcast des droits de diffusion de la NBA et un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le parc à thème Epic Universe en Floride.

Les remarques de Cavanagh interviennent quelques jours seulement après que Comcast a annoncé des revenus fiscaux pour le deuxième trimestre légèrement inférieurs aux estimations de Wall Street.

Actuellement, le CMCSA est en baisse de plus de 10 % par rapport à son sommet annuel de début février.

Approche « cohérente et patiente »

Dans la même interview, Brian Roberts, PDG de Comcast, a maintenu une position prudente en matière de consolidation du secteur.

“Vous ne pouvez pas contrôler ce genre de choses”, a-t-il déclaré, réitérant l’accent mis par Comcast sur la croissance interne et la cohérence.

Il a reconnu les changements récents dans l’industrie, tels que les développements chez Paramount, mais a souligné la stratégie de Comcast consistant à construire « une entreprise avec six axes de croissance et plusieurs activités en transition ».

Le président Michael Cavanagh a également noté une certaine faiblesse dans le secteur des parcs à thème, reflétant l’état du consommateur américain.

Il a félicité la Réserve fédérale pour avoir géré l’inflation et la croissance économique de manière optimale.

Tout au long de l’entretien, il a souligné l’engagement de Comcast en faveur d’une croissance organique, d’une gestion financière solide et du rendement du capital.

Il a décrit l’approche de l’entreprise comme « cohérente et patiente », visant à bâtir une « entreprise très, très spéciale et unique ».

Alors que Comcast évolue dans un paysage médiatique en évolution rapide, les commentaires de Cavanagh suggèrent une stratégie axée sur l’exploitation des atouts existants et des investissements stratégiques plutôt que sur des acquisitions majeures ou des mouvements de consolidation.

Cette approche semble conçue pour maintenir la position de Comcast en tant que leader dans les mondes convergents des médias, de la technologie et des télécommunications.

L’orientation stratégique et les plans d’investissement de Comcast soulignent son engagement à s’adapter et à prospérer dans un secteur compétitif. En se concentrant sur la croissance interne et en tirant parti de son solide portefeuille, Comcast vise à renforcer sa position sur le marché et à offrir une valeur constante aux actionnaires.

