Panne informatique de CrowdStrike : Delta Air Lines déclare avoir subi des pertes allant jusqu’à 500 millions et demandera des dommages et intérêts

Delta Air Lines fait face à un revers financier important suite à une panne informatique causée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike plus tôt en juillet, avec des pertes estimées à 500 millions de dollars.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a annoncé l’impact financier et a souligné l’intention de la société de demander des dommages-intérêts pour les perturbations qui ont immobilisé des milliers d’avions et provoqué un chaos généralisé parmi les passagers.

Ampleur de la panne informatique de CrowdStrike

La panne informatique, résultant d’une mise à jour bâclée de CrowdStrike affectant environ 8,5 millions d’appareils Windows dans le monde, a entraîné de graves perturbations dans divers secteurs.

L’incident a bloqué les passagers des compagnies aériennes, interrompu les services hospitaliers et perturbé les diffuseurs du monde entier.

Delta, basée à Atlanta, a eu plus de mal que les autres compagnies aériennes à se remettre de la panne, ce qui a incité le ministère américain des Transports à ouvrir une enquête sur l’affaire.

Delta faisait partie de plusieurs grandes compagnies aériennes américaines, dont United et American, qui ont dû immobiliser brièvement tous leurs avions lorsque les perturbations ont commencé dans la matinée du vendredi 19 juillet.

Alors que ses concurrents ont réussi à rétablir leurs horaires de vols au cours du week-end, les problèmes opérationnels de Delta ont persisté la semaine suivante, entraînant l’annulation de plus de 6 000 vols.

Cette perturbation prolongée a eu un impact significatif sur les passagers et les opérations de Delta.

Défis réglementaires et de service client

Les conséquences de la panne informatique se sont étendues au-delà des perturbations opérationnelles, suscitant des critiques à l’égard du service client de Delta pendant la crise.

Des rapports ont fait état de passagers attendant jusqu’à huit heures au téléphone et faisant face à de longues files d’attente dans les aéroports.

Ces problèmes ont donné lieu à une enquête du ministère américain des Transports, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg soulignant la nécessité de rendre des comptes.

“Toutes les autres compagnies aériennes se sont remises sur pied en un jour ou deux. Delta semble en fait aller dans la direction opposée, c’est pourquoi nous y prêtons une attention particulière. Nous enquêtons en vue de déterminer les responsabilités concernant cette panne”, a déclaré Buttigieg.

Impact et réponses plus larges de l’industrie

La panne informatique a eu des conséquences considérables, plusieurs compagnies aériennes européennes envisageant également de demander des dommages-intérêts pour les coûts encourus lors de la perturbation.

Toutefois, aucune décision concrète n’a encore été prise, selon des sources proches du dossier.

La nature mondiale de la perturbation souligne le rôle essentiel d’une infrastructure informatique robuste et les vulnérabilités potentielles pouvant découler des mises à jour logicielles.

CrowdStrike, la société de cybersécurité responsable de la mise à jour défectueuse, s’est engagée à améliorer ses procédures de tests internes pour éviter des incidents similaires à l’avenir.

Le PDG de l’entreprise, George Kurtz, a été convoqué par la sous-commission du Congrès américain sur la cybersécurité et la protection des infrastructures pour expliquer le rôle de CrowdStrike dans ce que certains ont qualifié de plus grande panne informatique de l’histoire.

Les leçons de la crise des pannes informatiques

L’incident met en lumière plusieurs leçons clés pour l’industrie aérienne et au-delà.

L’importance de systèmes informatiques robustes, de protocoles de réponse rapides et d’un service client efficace en cas de crise ne peut être surestimée.

Le temps de récupération prolongé de Delta par rapport à ses concurrents indique des lacunes potentielles dans ses stratégies de gestion de crise qu’il faudra combler pour restaurer la confiance des consommateurs et la résilience opérationnelle.

Alors que Delta demande des dommages-intérêts et s’efforce d’atténuer l’impact financier, l’ensemble du secteur suivra de près.

Les résultats des enquêtes et les efforts déployés par l’entreprise pour améliorer ses systèmes informatiques et ses protocoles de service client façonneront probablement les normes et les attentes du secteur en matière de gestion de perturbations similaires à l’avenir.

La perte de 500 millions de dollars de Delta Air Lines suite à la panne informatique causée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike a souligné les risques importants associés à la cybersécurité et à l’infrastructure informatique dans l’industrie aéronautique.

Avec des enquêtes réglementaires en cours et des demandes de dommages et intérêts potentielles, l’incident constitue un rappel crucial de la nécessité de systèmes informatiques robustes et de stratégies de gestion de crise efficaces.

L’industrie du transport aérien suivra de près les développements et les réponses à cette perturbation sans précédent.