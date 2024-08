Tezos, Zilliqa, EOS, Celo, Velas et la disgrâce

La bataille pour la meilleure blockchain pour les développeurs et les utilisateurs a été remportée par Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum et Base. De nombreux concurrents qui espéraient affronter Ethereum ont été confrontés à des défis importants et sont devenus des chaînes fantômes.

Une chaîne fantôme est définie comme un réseau blockchain dépourvu de tout développement et de toutes dApps dans son écosystème. Cet article examine certaines de ces chaînes.

Tezos | XTZ

Tezos est l’une des principales chaînes fantômes du secteur de la blockchain. Il a été lancé en 2018 pour s’attaquer à Ethereum, un réseau blockchain connu pour ses vitesses lentes et ses coûts de transaction élevés.

Tezos est une blockchain incroyablement rapide avec de faibles coûts de transaction et hautement évolutive grâce à son architecture modulaire. Au fil des années, le réseau a dépensé des millions de dollars en marketing.

Son approche marketing la plus populaire a été son partenariat avec Manchester United, l’un des clubs les plus populaires de la Premier League anglaise (EPL). C’était également un partenaire majeur de Red Bull Racing, une équipe qui a remporté les deux derniers championnats de Formule 1.

Ces partenariats lui ont permis de toucher des millions de personnes dans le monde entier. Cependant, son écosystème est encore à la traîne par rapport aux blockchains populaires comme Solana et Base. Son site Web présente 85 projets, dont 17 dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Des données supplémentaires montrent que son écosystème DeFi est relativement plus petit que celui d’autres chaînes plus grandes. Il a une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 54,2 millions de dollars et une capitalisation boursière stable de 50,2 millions de dollars. À son apogée, Tezos avait une capitalisation boursière de plus de 6,7 milliards de dollars, un chiffre qui est tombé à 743 millions de dollars.

Fait intéressant : Tezos est la septième plus grande entreprise privée détentrice de Bitcoin. Il contient 6 170 pièces d’une valeur de plus de 400 millions de dollars.

Zilliga | ZIL

Zilliqa est un autre réseau blockchain qui a connu des défis importants ces dernières années. Au cours de cette période, elle est passée d’une crypto-monnaie du top 20 d’une valeur de plus de 2,65 milliards de dollars à une petite crypto-monnaie évaluée à 314 millions de dollars. Il s’agit désormais de la 163e plus grande crypto-monnaie au monde.

La chute de Zilliqa a été une triste histoire puisque c’est un innovateur majeur qui a introduit le concept de sharding qui a maintenant été adopté par des blockchains comme Near, Ethereum et MultiverseX, anciennement connu sous le nom d’Elrond.

L’écosystème de Zilliqa a continué à se rétrécir. Par exemple, il n’a qu’un DeFi TVL de seulement 1,74 million de dollars et une valorisation stable de 3,18 millions de dollars.

ÉOS | ÉOS

EOS est un autre réseau blockchain qui est tombé en disgrâce ces dernières années. Le réseau est soutenu par Block.one, une société qui a levé plus de 4 milliards de dollars lors de son offre initiale de pièces (ICO). Block est également l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin, avec plus de 164 000 pièces d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars.

L’objectif d’EOS était de créer une alternative solide à Ethereum, ce qu’il n’a pas réussi à réaliser au fil des ans. Il a également intégré les capacités de la machine virtuelle Ethereum (EVM) dans son réseau.

Les données montrent qu’EOS dispose d’un TVL de plus de 133 millions de dollars d’actifs, en baisse par rapport au sommet de 350 millions de dollars en 2021. Certaines des meilleures dApps de l’écosystème sont EOS REX, EOS RAM et DefiBox. En cours de route, sa capitalisation boursière est passée de plus de 15 milliards de dollars à 900 millions de dollars. Tether a également arrêté de frapper son stablecoin sur EOS.

Blockchain Velas | 86

Velas Blockchain a également connu une grosse disgrâce. Sa capitalisation boursière est passée de plus de 1,2 milliard de dollars à plus de 18,4 millions de dollars aujourd’hui. Il est passé du top 100 au classement 818.

Dans le même temps, le volume des actifs de ses plateformes DeFi est passé de plus de 50 millions de dollars en 2021 à seulement 1,29 million de dollars. Son volume sur 24 heures s’élevait à seulement 9 $.

Il s’agit d’un déclin important pour une blockchain qui a dépensé des millions de dollars en tant que sponsor principal de l’équipe de Formule 1 de Ferrari. Dans de nombreux cas, les entreprises engagent plus de 50 millions de dollars par an pour devenir sponsor de Ferrari.

Même | FRONT

Celo est un réseau blockchain qui est devenu un réseau Ethereum de couche 2 en 2023. Un réseau de couche 2 est une blockchain qui vise à dynamiser la blockchain principale en gérant les transactions hors chaîne. L’industrie est désormais dominée par Arbitrum, Polygon et Base Blockchain.

Contrairement aux autres blockchains de cette liste, Celo a attiré de nombreux développeurs. Les données DeFi Llama ont identifié plus de 40 dApps dans son écosystème. Cependant, la valeur totale bloquée (TVL) dans le réseau est passée de plus de 1,2 milliard de dollars en 2021 à seulement 95 millions de dollars. La plupart de ces fonds se trouvent dans Mento, Uniswap et Moola Market, qui disposent d’actifs de 65 millions de dollars, 22,2 millions de dollars et 2,91 millions de dollars.

Il existe d’autres réseaux qui ont évolué vers des chaînes fantômes. Cardano, un réseau évalué à plus de 15 milliards de dollars, est peut-être le plus important. Les autres notables sont Algorand, Mina Protocol et Kadena.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.