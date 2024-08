UBS Group AG (NYSE : UBS) est au centre de l’attention ce matin après avoir intenté une action en justice de 200 millions de dollars contre la Bank of America Corp (NYSE : BAC).

Le géant bancaire suisse affirme que Bank of America n’a pas honoré les accords d’indemnisation liés aux prêts hypothécaires à risque émis par Countrywide Financial que BAC a acheté en 2008.

Le procès, déposé devant la Cour suprême de l’État de New York, porte sur des titres adossés à des créances hypothécaires qu’UBS a créés à l’aide de prêts émis par Countrywide.

Selon UBS, Countrywide a accepté d’indemniser le géant des services financiers contre les réclamations résultant de prêts hypothécaires mal souscrits ou frauduleux.

L’action UBS est à peu près stable pour la journée au moment de la rédaction.

Les titres adossés à des créances hypothécaires mentionnés ci-dessus ont déjà entraîné d’importantes répercussions financières pour UBS.

En 2013, la banque a annoncé un règlement de 885 millions de dollars avec l’Agence fédérale américaine de financement du logement.

De plus, UBS a conclu un accord avec la Federal Home Loan Bank de San Francisco en 2016 pour un montant non divulgué. Les deux règlements étaient liés aux prêts de Countrywide.

Malgré de longues discussions avec Bank of America sur l’indemnisation, y compris quelque 53 millions de dollars de frais de justice, UBS affirme que la deuxième banque américaine a refusé de respecter ses obligations.

UBS n’a cependant pas donné plus de détails sur la manière dont elle a atteint le chiffre de 200 millions de dollars.

Cette affaire souligne les conséquences juridiques actuelles de la crise financière de 2008, notamment en ce qui concerne les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles.

Cependant, le procès d’UBS est unique en ce sens qu’il cherche à obtenir une couverture pour les règlements liés à ces titres plutôt qu’une responsabilité directe pour leur diminution de valeur.

Countrywide a contribué à la crise financière de 2008

Countrywide Financial, sous la direction d’Angelo Mozilo, est devenu le plus grand prêteur hypothécaire américain en se concentrant sur les emprunteurs à risque.

Leurs pratiques de prêt, qui impliquaient souvent de faibles paiements mensuels initiaux et des exigences minimales en matière de documentation, ont contribué de manière significative à la bulle immobilière qui a finalement éclaté, conduisant à la crise financière et à la récession qui a suivi.

L’acquisition de Countrywide par Bank of America pour 2,5 milliards de dollars en juillet 2008 s’est révélée extrêmement coûteuse.

La banque a dû faire face à des dizaines de milliards de dollars de frais juridiques et autres liés aux acquisitions de Countrywide et de Merrill Lynch.

Jusqu’à présent, Bank of America n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur le procès.

L’affaire, déposée sous le nom d’UBS Americas et al contre Countrywide Home Loans Inc et al, sera surveillée de près par des experts financiers et juridiques car elle pourrait créer des précédents pour des demandes d’indemnisation similaires en période de crise.

Les actions de Bank of America Corp sont en baisse mercredi matin.