La Banque d’Angleterre abaisse ses taux d’intérêt pour la première fois en quatre ans

Dans une décision très controversée, la Banque d’Angleterre a réduit ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de quatre ans, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux efforts du gouvernement travailliste pour stimuler la croissance économique.

Le Comité de politique monétaire (MPC) a voté jeudi à cinq voix contre quatre une réduction du taux directeur de la banque d’un quart de point de pourcentage, le ramenant à 5 %.

Pressions inflationnistes et contexte économique

La BoE a maintenu les coûts d’emprunt à 5,25% l’année dernière dans le but de freiner l’inflation.

Cependant, des données récentes montrant une baisse de l’inflation globale à 2% en mai et juin ont permis au MPC d’envisager une baisse des taux.

Malgré ce déclin global, l’inflation des services est restée constamment élevée, mettant en évidence la complexité de l’environnement économique.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, qui a voté en faveur de la baisse des taux, a déclaré :

Les pressions inflationnistes se sont suffisamment atténuées pour que nous puissions réduire les taux d’intérêt aujourd’hui. Mais nous devons veiller à ce que l’inflation reste faible et veiller à ne pas réduire les taux d’intérêt trop rapidement ou trop fortement. Garantir une inflation faible et stable est la meilleure chose que nous puissions faire pour soutenir la croissance économique et la prospérité du pays.

Réactions du marché et impact financier

Suite à cette annonce, la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis quatre semaines par rapport au dollar, prolongeant ses pertes antérieures à 0,8 % et s’échangeant à 1,276 $. De plus, les rendements des obligations d’État à deux ans, sensibles aux taux d’intérêt, ont chuté de 0,06 point de pourcentage à 3,76 %.

Ces réactions immédiates des marchés reflètent la réponse de la communauté financière au sens large au changement de politique de la BoE.

La décision de réduire les taux, la première depuis mars 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19, constitue un soulagement pour de nombreux ménages et entreprises britanniques. La hausse des coûts d’emprunt au cours de l’année écoulée faisait partie de la stratégie de la BoE visant à maîtriser l’inflation galopante, qui avait atteint son plus haut niveau depuis 16 ans.

Perspectives économiques et implications politiques

La réduction des taux devrait apporter un certain soulagement et potentiellement stimuler l’activité économique, conformément aux objectifs du gouvernement travailliste visant à stimuler la croissance.

Cependant, la faible marge du vote du MPC souligne le débat en cours parmi les décideurs politiques concernant l’équilibre approprié entre la stimulation de l’économie et le maintien du contrôle de l’inflation.

La prudence du gouverneur Bailey de ne pas réduire les taux trop rapidement ou de manière significative met en évidence l’approche prudente de la BoE. La banque centrale vise à trouver un équilibre qui soutient la stabilité économique sans raviver les pressions inflationnistes.

La décision de la Banque d’Angleterre de réduire les taux d’intérêt marque un changement important dans la politique monétaire, reflétant l’apaisement des pressions inflationnistes et une décision stratégique visant à soutenir la croissance économique.

Le vote serré du MPC et les réactions ultérieures du marché témoignent de la complexité et des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques alors qu’ils naviguent dans le paysage économique actuel.

Alors que la BoE continue de surveiller l’inflation et les indicateurs économiques, des ajustements supplémentaires pourraient être nécessaires pour maintenir la stabilité et promouvoir la prospérité.

