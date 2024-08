Le titre de Microchip augmente avant les bénéfices : les stocks seront la clé

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le cours de l’action Microchip Technology (NASDAQ : MCHP) est à la traîne par rapport au marché dans son ensemble et à l’industrie des semi-conducteurs. Il a chuté de 1,55 % cette année alors même que d’autres titres de puces comme Nvidia et ASML ont grimpé en flèche. Sa performance est également à la traîne de celle de l’indice à forte composante technologique Nasdaq 100 et des indices S&P 500.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La croissance a ralenti

Copy link to section

Microchip Technology est une grande entreprise de semi-conducteurs que peu de gens connaissent. Contrairement à AMD et Nvidia, la société ne fabrique pas les produits GPU et CPU populaires que l’on trouve dans les produits quotidiens comme les smartphones et les tablettes.

Au lieu de cela, Microchip Technology fabrique des produits comme les semi-conducteurs traditionnels, qui sont pour la plupart analogiques. Ses autres produits sont des microprocesseurs, des amplificateurs, des discrets et des produits de mémoire.

Ses produits sont largement utilisés dans la plupart des articles technologiques. Certains des plus gros clients sont des entreprises du secteur automobile et d’autres secteurs industriels. Elle est en concurrence avec des sociétés comme Texas Instrument et NXP Semiconductor.

Comme nous l’avons vu lors de la pandémie de COVID-19, ces produits revêtent une grande importance dans l’espace industriel mondial. En cela, ces produits sont utilisés dans des domaines tels que les capteurs, la gestion de l’énergie, les dispositifs de synchronisation et les convertisseurs de données.

Microchip Technology et d’autres sociétés similaires ont connu une forte croissance de leurs revenus pendant la pandémie, les pénuries ayant entraîné une hausse des prix. En conséquence, son chiffre d’affaires annuel est passé de plus de 5,27 milliards de dollars en 2019 à un sommet de 8,4 milliards de dollars en 2022.

Toutefois, récemment, le MCHP a ralenti, à mesure que la demande des constructeurs automobiles et d’autres entreprises industrielles reculait. Elle a également considérablement souffert de l’augmentation des stocks suite à l’augmentation de la production après la pandémie.

Microchip n’est pas seul. Le titre de Texas Instrument n’a augmenté que de 13 % au cours des 12 derniers mois, tandis que celui de NXP Semiconductors n’a bondi que de 18 % au cours de la même période.

L’activité de Microchip est sous pression

Copy link to section

Les résultats financiers les plus récents ont montré que les revenus de Microchip ont chuté de 25 % au premier trimestre, à 1,32 milliard de dollars, par rapport au quatrième trimestre. Il a chuté de 40 % par rapport à la même période en 2023. La société a attribué cette baisse au ralentissement continu de son segment analogique clé et aux niveaux de stocks élevés. Le PDG a déclaré:

« Nous pensons que nos livraisons répondent à la demande finale du marché, car les clients et les partenaires de distribution ont continué à réduire leurs stocks. Cette situation nous a obligé à mettre en œuvre des mesures d’austérité en cours, notamment en prenant des mesures pour réduire l’utilisation des usines, qui persisteront jusqu’au trimestre de juin.

Le bénéfice d’exploitation de Microchip Technology s’est élevé à 253 millions de dollars tandis que son bénéfice net a reculé à 154,7 millions de dollars. Pour l’année, ses revenus ont chuté de 9,5 % à 7,6 milliards de dollars.

Résultats du premier trimestre de Microchip à venir

Copy link to section

Le prochain catalyseur important pour le cours de l’action Microchip sera ses bénéfices prévus pour jeudi. Au cours du dernier trimestre, la direction a prévu des ventes nettes comprises entre 1,22 et 1,26 milliard de dollars. Son bénéfice net devrait se situer entre 103 et 128 millions de dollars.

L’estimation moyenne des analystes est que ses revenus s’élèveront à 1,24 milliard de dollars, contre 2,29 milliards de dollars un an plus tôt. Ils s’attendent également à ce que son chiffre d’affaires annuel ralentisse, passant de 7,63 milliards de dollars en 2023 à 5,48 milliards de dollars.

Par conséquent, on craint que Microchip, une société qui connaît une croissance négative de ses revenus et de sa rentabilité, ne soit gravement surévaluée. Il a un ratio P/E à terme de 66, supérieur au 39 de Nvidia et à la médiane du secteur de 29.

Il présente également un multiple EV/EBITDA à terme de 25, supérieur à la médiane du secteur de 14,5. C’est un signe clair que l’entreprise est surévaluée compte tenu de sa capitalisation boursière de 45 milliards de dollars.

La valorisation signifie que la direction devra bien exécuter et améliorer ses indicateurs commerciaux. Elle devra également réaliser un bon redressement et accroître sa rentabilité. Plus important encore, l’entreprise devra améliorer ses niveaux de stocks.

Malgré ces défis, de nombreux analystes sont optimistes à l’égard de l’entreprise. Les plus notables sont ceux de Rosenblatt, Susquehanna et Citigroup qui ont une note d’achat. Mizuho a rehaussé le titre de neutre à acheter en mai.

Tout le monde n’est pas convaincu. Dans un communiqué récent, les analystes de Morgan Stanley ont abaissé la note de la société de surpondération à pondération égale.

Analyse du cours de l’action Microchip

Copy link to section

Graphique MCHP de TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action MCHP a suivi une lente tendance à la hausse au cours des derniers mois. Il est passé de son minimum de 52,32 dollars en 2022 à un maximum de 100 dollars plus tôt cette année. Cependant, récemment, le titre est revenu à 88 $.

Le titre a récemment formé une configuration doji, un signe de retournement haussier populaire. Ce doji s’est produit après avoir retesté le côté inférieur du modèle de canal ascendant.

Le titre est resté légèrement en dessous du point de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Il est également tombé en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. Par conséquent, je soupçonne que le titre connaîtra une cassure baissière après les bénéfices. Si cela se produit, il testera probablement à nouveau le point de support clé à 83,6 $, son point le plus bas de juillet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.