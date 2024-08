Notcoin, Lost Dogs NFT et Getgems vont lancer un jeu basé sur une histoire sur TON

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Notcoin, un nom éminent dans le monde du jeu Web3, s’apprête à dévoiler un nouveau jeu basé sur une histoire en collaboration avec la collection Lost Dogs NFT et le marché Getgems NFT sur The Open Network (TON).

Cette décision marque un changement significatif par rapport à son précédent modèle de jeu clicker, qui a connu une croissance explosive mais a été confronté à des défis de durabilité.

Notcoin s’appuie sur son jeu de clicker

Auparavant, Notcoin avait attiré l’attention avec son jeu de clic, qui avait attiré plus de 30 millions d’utilisateurs en moins de deux mois.

Cependant, malgré son succès, le modèle « tap-to-earn » du projet s’est révélé inadéquat pour un engagement et une croissance à long terme.

Conscient de cela, Notcoin a décidé de conclure sa phase minière le 1er avril, en s’orientant vers un format plus durable et plus engageant.

NFT Lost Dogs en tant que personnages jouables

Le prochain jeu intégrera les NFT Lost Dogs en tant que personnages jouables. Les joueurs interagiront avec ces NFT dans le cadre d’une expérience narrative, accomplissant des tâches et faisant des choix qui influencent le jeu.

Cette transition met en évidence l’engagement de Notcoin à créer une expérience utilisateur plus profonde et plus significative au-delà des simples incitations en crypto-monnaie.

Mad Tail, le responsable des aboiements de la collection Lost Dogs, a souligné l’importance de la narration dans les jeux.

Tail a dit cela parce que tout dans nos vies est une forme de récit. La vie elle-même est un concept narratif et c’est pourquoi ils ont décidé d’établir cette synchronicité dans leur jeu.

Cette philosophie sous-tend la conception du nouveau jeu, visant à trouver un écho auprès des joueurs personnellement et émotionnellement.

Malgré le récent ralentissement des ventes de NFT, de nombreux acteurs du secteur, dont Mad Tail, restent optimistes quant au potentiel de la technologie.

Tail a fait valoir que les NFT améliorent l’expérience de jeu en offrant un plus grand sentiment d’appartenance et d’immersion, affirmant qu’ils considèrent les NFT comme un outil qui peut enrichir l’expérience de jeu en renforçant le sentiment d’appartenance au sein du jeu.

En plus du jeu, les joueurs peuvent gagner des jetons Notcoin (NOT) et un nouveau jeton en jeu.

Ce système à double jeton est conçu pour récompenser l’engagement des joueurs et s’intégrer de manière transparente aux éléments scénarisés du jeu.

Alors que Notcoin se lance dans cette nouvelle entreprise, elle représente une tendance plus large dans le secteur des jeux Web3, où la narration et l’engagement communautaire deviennent au cœur de la conception de jeux.

Avec son approche innovante, Notcoin vise à redéfinir l’interaction des joueurs et à établir une nouvelle norme en matière d’expériences de jeu durables et immersives dans l’espace blockchain.

Réaction du prix Notcoin

La nouvelle a eu un impact minime sur le prix du jeton NOT de Notcoin, qui est sur une tendance baissière depuis le 4 juin.

Le prix du jeton NOT a brièvement grimpé à 0,01351 $ avant de plonger de plus de 5 % à 0,01256 $ au moment de la publication, soulignant le scénario compliqué qui ne se trouve PAS dans un contexte de pression baissière accrue.

