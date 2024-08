Byju’s évite la faillite grâce à un règlement de dette de 19 millions de dollars et obtient une prolongation pour rembourser la BCCI

Dans une décision cruciale rendue vendredi, le National Companies Law Appellate Tribunal (NCLAT) indien a accordé à Byju’s, le géant des technologies éducatives en difficulté, la possibilité de régler une dette de 19 millions de dollars auprès du Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Cette décision met fin à la procédure d’insolvabilité engagée par la BCCI contre la start-up valorisée autrefois 22 milliards de dollars.

Arrêt clé sur le règlement de la dette

Le tribunal de Chennai du NCLAT a autorisé le fondateur de Byju, Byju Raveendran, à faire appel de l’ordonnance de résolution d’insolvabilité rendue par un tribunal inférieur le mois dernier.

La décision du tribunal a été influencée par l’engagement selon lequel le remboursement serait financé personnellement par Riju Raveendran, le frère de Byju, plutôt que d’être détourné des fonds destinés aux créanciers financiers.

Le tribunal a souligné l’importance du compromis dans de tels cas, déclarant :

“La première heure de justice est l’heure du compromis et lorsque l’un des administrateurs suspendus a proposé, à la demande de la société débitrice, d’enterrer la hache de guerre avec CD, le tribunal peut invoquer la règle 11 dans le but d’explorer une règlement Au vu de ces faits, le règlement est par la présente approuvé et l’appel est accueilli et l’ordonnance attaquée est annulée.

Cette décision permet à Raveendran de conserver le contrôle de Byju. Toutefois, BCCI se réserve le droit de relancer son appel si Byju’s ne parvient pas à régler les cotisations comme convenu.

Des difficultés financières persistantes

Malgré cette victoire, Byju’s n’est pas encore sorti d’une situation financière difficile.

L’entreprise est confrontée à plusieurs cas de faillite en Inde et à l’étranger.

Plus tôt cette année, l’unité américaine de Byju a déposé un dossier de faillite (chapitre 11) dans le Delaware, avec un passif compris entre 1 et 10 milliards de dollars.

L’entreprise Byju a connu une croissance rapide pendant la pandémie de COVID-19, stimulée par l’essor de l’apprentissage à distance.

La startup a attiré des investissements importants de la part d’acteurs majeurs tels que Sequoia Capital, Tiger Global Management et Silver Lake.

Cet afflux de capitaux a financé une stratégie d’acquisition agressive, Byju’s ayant acquis une vingtaine de sociétés dans le monde pour un coût de près de 3 milliards de dollars.

Cependant, à mesure que la pandémie reculait, Byju a été confronté à des difficultés financières. Une baisse de la demande d’apprentissage à distance, associée à un ralentissement général dans le secteur des startups, a entraîné une baisse des valorisations et des problèmes de financement.

En novembre 2023, Prosus a réduit la valorisation de Byju à moins de 3 milliards de dollars.

BlackRock a encore réduit sa valorisation à environ 1 milliard de dollars en janvier.

Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023, Byju a signalé des pertes de Rs 8 553 crore (près d’un milliard de dollars), soulignant la gravité de ses difficultés financières.

Sursis temporaire

L’accord avec la BCCI offre à Byju un sursis temporaire face à la faillite, mais les problèmes financiers plus larges de l’entreprise restent en suspens.

L’issue de ses autres dossiers de faillite et sa capacité à stabiliser ses opérations seront essentielles pour déterminer sa trajectoire future.

Les investisseurs et les observateurs du secteur suivront de près la manière dont Byju’s gère sa restructuration financière et fait face aux pressions actuelles du marché.

Le parcours de l’entreprise reflète les luttes plus larges des startups technologiques aux prises avec les ajustements post-pandémiques et l’évolution des conditions économiques.

