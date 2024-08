Exxon s’envole avec ses résultats au deuxième trimestre, Chevron s’effondre : ce que les investisseurs doivent savoir

ExxonMobil et Chevron, les plus grandes sociétés pétrolières et gazières des États-Unis en termes de capitalisation boursière, ont publié vendredi leurs résultats du deuxième trimestre, mettant en évidence des stratégies et des résultats divergents dans un marché difficile.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Alors que les deux sociétés étaient confrontées à la pression de la baisse des marges de raffinage, Exxon a réussi à résister à la tempête plus efficacement que Chevron, démontrant ses solides ajustements stratégiques et son efficacité opérationnelle.

Forte performance d’Exxon Mobil au deuxième trimestre

Copy link to section

ExxonMobil a déclaré un bénéfice net de 9,2 milliards de dollars, ou 2,14 dollars par action, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 7,9 milliards de dollars, ou 1,94 dollars par action, enregistrés au même trimestre de l’année dernière.

Cette performance a dépassé les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice par action de 2,01 dollars. Les revenus ont également bondi à 93,06 milliards de dollars, contre 82,91 milliards de dollars il y a un an, dépassant les 90,99 milliards de dollars prévus.

La société a obtenu ces résultats impressionnants grâce à des niveaux de production records en Guyane et dans le bassin permien, ainsi qu’à une fusion réussie avec Pioneer Natural Resources, qui a ajouté 0,5 milliard de dollars à ses bénéfices.

De plus, l’expansion de la raffinerie de Beaumont a renforcé les marges, et les économies de coûts structurelles ainsi que les ventes de produits à forte valeur ajoutée ont contribué à atténuer l’impact de la baisse des marges de raffinage de l’industrie.

Exxon a également relevé son objectif de production pour 2024 de 13 %, à 4,3 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepj), à la suite de la fusion Pioneer.

Darren Woods, président-directeur général d’Exxon, a déclaré : « Nous avons atteint une production trimestrielle record à partir de nos actifs à faible coût d’approvisionnement du Permien et de Guyane, avec la production pétrolière la plus élevée depuis la fusion d’Exxon et Mobil. ventes de produits de valeur, en croissance de 10 % par rapport au premier semestre de l’année dernière. Notre fusion transformatrice avec Pioneer a été réalisée en deux fois moins de temps que des transactions similaires, et nous continuons d’investir dans des entreprises à fort potentiel telles que ProxximaTM, les matériaux carbonés. , et de l’hydrogène pratiquement sans carbone.

Chevron en difficulté face à des marges de raffinage en baisse

Copy link to section

En revanche, Chevron a déclaré un bénéfice de 4,4 milliards de dollars, ou 2,43 dollars par action, une baisse significative par rapport aux 6 milliards de dollars, ou 3,16 dollars par action, gagnés au même trimestre de l’année dernière.

Les bénéfices ont été inférieurs aux prévisions des analystes, qui estimaient le bénéfice par action à 2,93 dollars.

Bien que le chiffre d’affaires de Chevron de 51,18 milliards de dollars ait dépassé les attentes, son bénéfice a été affecté par la baisse des marges de raffinage, l’augmentation des dépenses d’exploitation et les effets défavorables des taux de change.

La production mondiale nette d’équivalent pétrole de Chevron a augmenté de 11 %, à 3,29 millions de barils par jour, grâce à l’intégration de PDC Energy et à de solides performances dans des régions clés. Cependant, les bénéfices en aval de l’entreprise aux États-Unis ont chuté à 280 millions de dollars contre 1,08 milliard de dollars un an plus tôt, et les bénéfices en aval à l’échelle internationale sont tombés à 317 millions de dollars contre 426 millions de dollars.

Le PDG Mike Wirth a reconnu les défis opérationnels, déclarant : « Ce trimestre, nous avons réalisé une forte production et amélioré notre portefeuille d’exploration mondial, mais avons été confrontés à des temps d’arrêt opérationnels et à des marges plus faibles.

Suite à la publication des résultats, l’action de Chevron a chuté de 2,4 %, tandis que l’action d’Exxon a également chuté de 1,63 %.

Le cours de l’action Chevron a chuté d’environ 4,5 % au cours de l’année écoulée, tandis que celui d’Exxon a gagné 9 %.

Le projet d’acquisition de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars, qui lui donnerait une participation de 30 % dans un champ pétrolier guyanais contrôlé par Exxon, reste bloqué en raison d’une demande d’arbitrage déposée par Exxon.

Cette acquisition pourrait potentiellement améliorer la production et les marges en amont de Chevron une fois finalisée.

Dans l’ensemble, les solides performances et les décisions stratégiques d’Exxon la positionnent favorablement dans le secteur de l’énergie, tandis que les défis de Chevron et les efforts d’acquisition en cours offrent un mélange d’opportunités et de risques pour les investisseurs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.