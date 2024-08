Interview : l’Inde doit revoir sa position fiscale sur la cryptographie, déclare Sumit Gupta de CoinDCX

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’écosystème des crypto-monnaies en Inde est en pleine mutation.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

D’une part, l’intérêt des investisseurs pour cette classe d’actifs est croissant, les petites villes l’adoptant également activement, tout comme les particuliers fortunés, d’autre part, la fiscalité sur l’actif n’a pas été bien accueillie par les parties prenantes.

Le récent budget n’a pas non plus prévu d’assouplissement sur ce front. En outre, une récente cyberattaque contre l’une des bourses les plus importantes a mis en évidence la nécessité de protéger les investisseurs.

Invezz s’est entretenu avec Sumit Gupta, co-fondateur de CoinDCX, l’un des principaux échanges cryptographiques en Inde et la première licorne cryptographique du pays, sur une série de sujets – des projets de l’entreprise d’entrer dans de nouvelles zones géographiques à l’encouragement de nouvelles tendances dans la cryptographie indienne et pourquoi L’Inde est sur le point de contribuer de manière significative au secteur mondial du Web3. Extraits édités :

Invezz : Vous avez récemment étendu vos activités aux Émirats arabes unis avec l’acquisition de BitOasis. Quels autres marchés envisagez-vous pour une expansion à court et moyen terme ?

Notre première expansion internationale a eu lieu aux Émirats arabes unis, avec BitOasis. Nous voulons suivre un marché crypto-régulé progressif.

Les Émirats arabes unis sont un excellent exemple d’un tel marché, avec des réglementations claires et favorables qui attirent de nombreuses entreprises mondiales. Cela constitue une base solide pour nous permettre de poursuivre notre expansion dans la région du CCG.

L’entrée en Turquie, en Asie du Sud-Est et en Europe est-elle envisagée ?

Copy link to section

Nous évaluons également d’autres régions dotées de réglementations progressistes, comme la Turquie, l’Asie du Sud-Est et l’Europe.

Singapour est depuis longtemps un leader en matière de clarté réglementaire, et l’Europe est en train de devenir rapidement un marché important.

Tout en évaluant activement ces régions, notre objectif principal reste de trouver les bons partenaires avec lesquels collaborer pour assurer une expansion réussie.

Invezz : Alors que de nombreuses économies développées lancent des ETF Bitcoin et ETH, pensez-vous que l’Inde doit revoir sa position sur la cryptographie maintenant ? Quelle direction le pays devrait-il prendre en matière de réglementation dans ce domaine ?

L’introduction des ETF Bitcoin et Ethereum à l’échelle mondiale est un indicateur fort d’une confiance croissante dans cette classe d’actifs.

En Inde, il est nécessaire de revoir la position actuelle sur la cryptographie, notamment en ce qui concerne la fiscalité.

Nous avons proposé plusieurs changements au gouvernement pour rendre le cadre fiscal plus propice à la croissance. Il s’agit notamment de réduire le taux TDS en vertu de l’article 194S(1) de 1 % à 0,01 % et d’aligner les taux d’imposition des plus-values sur la tranche d’imposition réelle de la personne évaluée. Ces mesures sont cruciales pour la durabilité du secteur des actifs virtuels en Inde et pourraient positionner le pays comme une juridiction progressiste pour les actifs numériques.

De tels changements encourageraient les transactions via des plateformes conformes et favoriseraient un cadre fiscal plus équilibré.

Nécessité de traiter les actifs cryptographiques de la même manière que les actions

Copy link to section

Traiter les actifs cryptographiques de la même manière que les actions pourrait libérer un potentiel économique important, car l’industrie pourrait ajouter 1,1 billion de dollars à l’économie du pays au cours de la prochaine décennie.

Invezz : Comment l’entreprise s’en sort-elle après la fiscalité sur les revenus cryptographiques et le TDS de 1 % ? Pensez-vous que cela a eu un impact plus important sur le sentiment indien envers la cryptographie ?

La mise en œuvre du TDS et les nouvelles politiques fiscales ont en effet entraîné une diminution notable des volumes de transactions, de nombreux investisseurs ayant migré vers des plateformes non conformes.

Fin 2023, le gouvernement indien a bloqué les bourses offshore qui ne respectaient pas les réglementations de la CRF IND. En mars 2023, le gouvernement indien a exigé que toutes les bourses s’enregistrent auprès de la CRF et respectent les directives de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Cela a aidé les échanges conformes comme CoinDCX. Nous avons observé un retour progressif des investisseurs vers les plateformes conformes.

Cependant, un nombre important d’investisseurs continuent de négocier sur des plateformes non conformes via P2P et VPN, s’exposant ainsi à des risques potentiels liés à des éléments antisociaux. Nous espérons que le gouvernement s’attaquera aux problèmes clés du secteur des actifs virtuels.

Invezz : Quels ont été les volumes de transactions pour CoinDCX au premier semestre et quelles sont vos perspectives pour le second semestre ? Avez-vous des indices et des informations intéressants concernant l’intérêt des investisseurs pour votre plateforme, en termes de données démographiques et géographiques ?

Au premier semestre 2024, CoinDCX a facilité des volumes de transactions trimestriels moyens dépassant 840 millions de dollars au comptant.

Nous avons observé plusieurs développements positifs dans le domaine de la cryptographie, tels que l’interdiction des plateformes de cryptographie non conformes à la CRF en Inde et l’approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis. Cela a suscité un intérêt important des investisseurs.

Les villes indiennes de niveau 2 en tête de l’adoption de la cryptographie, l’âge moyen des investisseurs augmente

Copy link to section

Notre plateforme attire une population diversifiée, avec un intérêt accru notable de la part des investisseurs plus jeunes et plus matures, couvrant diverses zones géographiques.

Contrairement aux attentes, des villes de niveau 2 comme Lucknow et Patna sont devenues des leaders surprenants en matière d’adoption de la cryptographie. Jaipur, Indore, Bhubaneswar et Ludhiana, entrant dans le top 15, ont remis en question la notion de grands centres urbains monopolisant l’espace d’investissement cryptographique.

L’une des tendances les plus marquantes est la maturation des investisseurs indiens en crypto sur la plateforme CoinDCX. L’âge moyen est passé de 25 ans en 2022 à 30 ans en 2023, attirant des investisseurs chevronnés au-delà de la population traditionnellement jeune.

Ce changement indique une compréhension et une acceptation croissantes de la cryptographie en tant qu’investissement légitime.

Nous sommes heureux de constater un niveau d’intérêt croissant de la part des particuliers fortunés (HNI) pour les actifs cryptographiques. CoinDCX a déjà intégré plus de 100 investisseurs institutionnels, plus de 2 500 clients HNI et dessert plus de 25 family offices.

Il existe une demande importante de la part de cette catégorie d’investisseurs, c’est pourquoi nous avons lancé Prime Services. Ces investisseurs recherchent une valeur à long terme et ont besoin de services spécialisés.

Invezz : Binance et KuCoin devraient faire une réentrée sur le marché indien. Est-ce que ce sera un défi pour vous ?

L’introduction d’échanges plus conformes renforcera la confiance entre les investisseurs et les parties prenantes, bénéficiant ainsi à l’ensemble de l’écosystème.

Il est peu probable que la cyberattaque WazirX ait un impact sur le sentiment du marché

Copy link to section

Invezz : WazirX a fait l’objet d’une cyberattaque importante au début du mois. Quel est l’impact de l’incident sur d’autres échanges cryptographiques, notamment CoinDCX ? L’avez-vous utilisé comme indice pour apporter des modifications en matière de sécurité ?

Les actifs cryptographiques opèrent dans un contexte mondial et il est peu probable qu’un événement isolé ait un impact significatif sur le marché dans son ensemble. Chez CoinDCX, les choses se sont déroulées comme d’habitude.



La sécurité de notre portefeuille reste robuste et nous nous engageons à maintenir les normes de protection les plus élevées pour vos investissements. Nous veillons à ce que 100 % des fonds des clients soient stockés dans des portefeuilles froids, minimisant ainsi le risque de cybermenaces.

La plate-forme CoinDCX est certifiée ISO 27001 pour la sécurité et est équipée du calcul multipartite (MPC), de l’authentification à deux facteurs (2FA) et d’un cryptage avancé.

Nous sommes régulièrement soumis à des audits de sécurité et de conformité pour garantir que nos systèmes sont à jour avec les derniers protocoles de sécurité. De plus, nous fournissons une preuve de réserves en temps réel pour garantir la transparence et la confiance dans notre système.

Invezz : Bitcoin a atteint un sommet en 2 semaines après la tentative d’assassinat de Trump. Pensez-vous que les élections présidentielles américaines auront un rôle majeur à jouer dans l’évolution du sentiment crypto au cours du dernier trimestre et de la fin de l’année ? Quels autres événements pourraient influencer le sentiment ?

Certes, les États-Unis, en tant qu’acteur majeur de l’économie mondiale, ont un impact significatif sur les politiques économiques mondiales, y compris celles liées à la cryptographie.

L’approbation de la crypto par les candidats à la présidence américaine peut influencer positivement le sentiment des investisseurs, comme nous l’avons vu avec l’approbation du BTC ETF.

Les ETF Bitcoin ont déjà établi un récit positif sur le marché, avec plus de 50 milliards de dollars investis jusqu’à présent dans 10 ETF Bitcoin nouvellement lancés.

Les ETF Ethereum ont déjà un grand impact. Des ETF Solana sont également en préparation. L’introduction de ces ETF est cruciale car ils attirent les investisseurs institutionnels, apportant au marché des capitaux substantiels et des perspectives d’investissement à long terme.

Cette tendance contribue à la stabilité du marché et accélère la croissance de la classe d’actifs. Des événements comme ceux-ci, ainsi que d’autres facteurs macroéconomiques, façonneront le sentiment cryptographique dans les mois à venir.

Intérêt croissant des HNI et des investisseurs institutionnels

Copy link to section

Invezz : Vos perspectives sur la croissance de la crypto en Inde.

Les actifs cryptographiques sont de plus en plus acceptés comme une classe d’actifs émergente, l’Inde étant en tête en termes d’adoption. Une augmentation significative de l’adoption est attendue au cours des deux prochaines années, en particulier parmi les HNI et les investisseurs institutionnels qui ont largement reconnu cette classe d’actifs.

Une étude de Bain publiée en 2022 a indiqué que plus de la moitié des particuliers fortunés et très fortunés et près de 40 % des particuliers fortunés dans le monde prévoient d’augmenter leur allocation aux alternatives au cours des trois prochaines années. au-delà des investissements conventionnels.

Cette tendance est motivée par le désir d’une meilleure diversification et de rendements plus élevés.

Avec la validation des actifs cryptographiques suite à l’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la participation institutionnelle et l’intérêt pour la cryptographie ont augmenté.

Les actifs cryptographiques comme Bitcoin et Ethereum sont désormais reconnus comme des « actifs investissables », leur nature décentralisée offrant une protection contre l’inflation, les tensions géopolitiques et d’autres facteurs ayant un impact sur les économies.

En ce qui concerne le Web3, la qualité des projets construits en Inde s’est considérablement améliorée, les participants étant motivés par des objectifs à long terme plutôt que par un battage médiatique à court terme.

Il existe un intérêt croissant pour la création d’applications et l’exploration de cas d’utilisation non financiers comme la tokenisation.

Avec l’évolution positive des réglementations mondiales, nous nous attendons à une augmentation des solutions axées sur la convivialité, car les défis en matière d’infrastructure et d’évolutivité ont déjà été résolus.

En 2023, l’Inde abrite plus de 900 startups Web3, dont cinq ont obtenu le statut de licorne.

Le secteur Web3 devrait contribuer à hauteur de 1 100 milliards de dollars au PIB de l’Inde d’ici 2032. L’Inde est un leader mondial en matière d’adoption de la cryptographie à la base, se classant parmi les cinq premiers dans diverses catégories. En 2023, 11 % du pool mondial de développeurs Web3 est basé en Inde, et le vivier de talents du pays dans le secteur de la blockchain devrait croître de plus de 120 % au cours des 1 à 2 prochaines années.



Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.