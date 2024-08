Le bénéfice net du géant du jeu Nintendo au premier trimestre diminue de 55 % alors que les ventes de Switch chutent

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé une baisse significative de 55 % de ses bénéfices pour le trimestre avril-juin 2024, principalement due à la baisse des ventes de ses consoles de jeux et de ses logiciels, les ventes de Switch ayant chuté considérablement.

Au cours de la période, le bénéfice de Nintendo a chuté à 80,95 milliards de yens (543 millions de dollars), contre 181 milliards de yens un an plus tôt, tandis que les ventes trimestrielles ont plongé de 46,5 % à 246,6 milliards de yens (1,7 milliard de dollars).

La Nintendo Switch, qui en est maintenant à sa huitième année, a dépassé les 140 millions d’unités vendues dans le monde. Cependant, comme cela arrive souvent avec les consoles de jeux à mesure qu’elles vieillissent, les ventes commencent à diminuer.

Les ventes de Switch chutent, la baisse des ventes de films pèse sur les bénéfices

Le dernier trimestre a fait état d’une forte baisse de 46 % des ventes de Switch, de 3,9 millions d’unités à seulement 2,1 millions.

De même, les ventes de logiciels ont également connu une baisse notable de 41 %.

Malgré les lancements réussis de jeux comme “Paper Mario: The Thousand Year Door” et “Luigi’s Mansion 2 HD”, qui se sont vendus respectivement à 1,76 million et 1,19 million d’unités, les ventes globales de logiciels n’ont pas pu égaler les performances de l’année précédente, a déclaré Nintendo.

Les ventes de matériel et de logiciels au premier trimestre de l’exercice précédent ont été largement stimulées par la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom en mai 2023. Ainsi, par rapport à cette date, les ventes de matériel ont diminué de 46,3 % et les ventes de logiciels de 41,3 % par an. -sur un an.

Il a ajouté que les résultats exceptionnels de l’année dernière étaient également dus à la sortie du film “The Super Mario Bros. Movie”, qui a considérablement augmenté l’engagement du public et les ventes associées.

Cependant, une baisse des revenus liés au film au premier trimestre a entraîné une baisse des ventes dans les activités mobiles et IP de 53,8 %, à 14,7 milliards de yens.

En termes de ventes numériques, Nintendo a signalé une baisse de 32,6 % sur un an, totalisant 80,7 milliards de yens. Cette baisse est principalement attribuée à la diminution des ventes de versions téléchargeables de logiciels packagés pour la Nintendo Switch.

Nintendo n’a publié aucune nouvelle information sur un successeur promis à la Switch. Plus tôt cette année, son président, Shuntaro Furukawa, avait déclaré qu’une annonce serait faite avant avril 2025.

Les actions Nintendo chutent

Les actions de Nintendo ont chuté de 2,3% à Tokyo peu avant l’annonce des résultats. L’indice de référence global Nikkei a connu une baisse plus importante de 5,8 % le même jour.

L’affaiblissement du dollar américain par rapport au yen, qui s’échange désormais à environ 149 yens après avoir été au-dessus de 160 yens, a également eu un impact sur les résultats financiers de Nintendo.

Un yen plus faible profite généralement aux exportateurs comme Nintendo en augmentant la valeur des bénéfices à l’étranger.

Perspectives d’avenir

Nintendo n’a proposé aucune modification à ses prévisions financières publiées le 7 mai 2024.

Pour l’exercice se terminant en mars 2025, Nintendo a maintenu sa prévision de bénéfice à 300 milliards de yens (2 milliards de dollars).

Nintendo prévoit de sortir de nouveaux titres dans des franchises populaires telles que Mario Party, Donkey Kong et Zelda au cours des prochains mois.

De plus, un autre film Super Mario devrait sortir en 2026, alors que la société continue d’exploiter ses précieuses propriétés intellectuelles.

Pour impliquer davantage sa base de fans, Nintendo étend également sa présence physique. Un nouveau musée Nintendo devrait ouvrir ses portes plus tard cette année à Kyoto, au Japon, siège de la société.

De plus, une nouvelle boutique Nintendo devrait ouvrir ses portes l’année prochaine à Union Square à San Francisco, dans le but d’attirer davantage de clients et de renforcer la fidélité à la marque.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.