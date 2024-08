Pourquoi l’Irlande du Nord est-elle à la traîne du Royaume-Uni dans l’adoption du salaire vital réel ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’Irlande du Nord est à la traîne par rapport aux autres régions du Royaume-Uni en ce qui concerne l’adoption du salaire vital réel, même si elle compte un nombre important de travailleurs faiblement rémunérés.

Le salaire vital réel, calculé par la Resolution Foundation, est fixé à 12 £ de l’heure en dehors de Londres. Malgré cette norme volontaire, moins de 100 entreprises en Irlande du Nord sont accréditées, contre plus de 15 000 au Royaume-Uni.

Structure salariale actuelle au Royaume-Uni

La structure salariale du Royaume-Uni comprend plusieurs niveaux.

Le salaire minimum national est légalement applicable et varie selon l’âge, avec des taux de 6,40 £ de l’heure pour les travailleurs de moins de 18 ans et les apprentis, et de 8,60 £ de l’heure pour les 18-20 ans.

Le salaire vital national, qui est également légal, s’élève à 11,44 £ de l’heure pour les travailleurs âgés de 21 ans et plus.

La lenteur des progrès de l’Irlande du Nord

Mary McManus, directrice régionale de Living Wage NI, a exprimé son inquiétude quant à la lenteur de l’adoption du salaire vital réel par l’Irlande du Nord.

Elle a souligné que l’Écosse, malgré une population trois fois plus nombreuse, compte 40 fois plus d’employeurs accrédités.

Le Pays de Galles compte près de 600 employeurs accrédités. McManus attribue le retard de l’Irlande du Nord au taux élevé de travailleurs gagnant moins que le salaire vital réel, l’un des plus élevés du Royaume-Uni.

Les chiffres officiels révèlent que 15,6 % des emplois salariés en Irlande du Nord étaient rémunérés en dessous du salaire vital réel l’année dernière, ce qui est nettement supérieur à la moyenne britannique de 12,9 %.

Cela signifie qu’environ 190 000 travailleurs gagnent moins que le seuil.

Les circonscriptions ayant les proportions les plus élevées de travailleurs à bas salaires sont Belfast West, Foyle, Fermanagh et South Tyrone, ainsi que East Londonderry, où un travailleur sur cinq gagne en dessous du seuil.

Les femmes et les travailleurs à temps partiel sont touchés de manière disproportionnée.

La proposition du gouvernement travailliste pour un salaire minimum national

Les projets du gouvernement britannique visant à augmenter le salaire minimum national et à abaisser l’âge d’éligibilité pourraient avoir un impact sur le paysage salarial de l’Irlande du Nord.

Le gouvernement travailliste vise à introduire un salaire vital qui tienne compte du coût de la vie et abaisse l’âge d’éligibilité de 21 à 18 ans.

Ce changement pourrait profiter à un million de travailleurs supplémentaires et apporter une augmentation de 33 % à ceux qui gagnent le salaire minimum pour les 18-20 ans.

Cependant, cela peut poser des défis aux entreprises, en particulier dans les secteurs à coût de main-d’œuvre élevé comme l’hôtellerie et la vente au détail.

Les experts préviennent qu’une augmentation significative du salaire minimum pourrait avoir un impact sur l’inflation et le chômage.

Une augmentation supplémentaire de 7 à 10 % du salaire minimum, comme prévu, pourrait exacerber ces problèmes.

Des coûts salariaux plus élevés pourraient ralentir la croissance économique et limiter les réductions de taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre.

La proposition du gouvernement travailliste d’aligner le salaire minimum sur le coût de la vie représente un changement politique important.

Pour la première fois, les fonctionnaires prendront en compte les frais de subsistance lors de la fixation des niveaux de salaire.

Cette réforme vise à réduire les disparités entre les salaires des travailleurs plus jeunes et plus âgés.

La Low Pay Commission sera chargée d’intégrer ces facteurs dans ses recommandations.

Si des salaires plus élevés pourraient améliorer le niveau de vie et stimuler les dépenses de consommation, ils pourraient également augmenter les coûts opérationnels des entreprises, entraînant une hausse des prix des biens et des services.

Les secteurs ayant de faibles marges bénéficiaires, comme l’hôtellerie et la vente au détail, pourraient avoir du mal à absorber ces coûts sans réduire leurs effectifs ni réduire leurs services.