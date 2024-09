Action Rolls-Royce : le rallye est-il construit pour durer ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Au plus profond de la pandémie de Covid-19, Rolls-Royce a été confrontée à de graves difficultés financières, ce qui a conduit l’entreprise à rechercher le soutien des actionnaires et à supprimer 9 000 emplois pour survivre. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et l’ingénieur phare de la Grande-Bretagne a procédé à une reprise spectaculaire.

L’entreprise a récemment annoncé une hausse de 74 % de ses bénéfices semestriels, a repris le versement de dividendes et a même offert 150 actions à chaque employé.

Cette transformation marque l’un des revirements les plus notables de l’histoire récente des entreprises britanniques.

Evolution du cours de l’action et réaction du marché

Depuis que Tufan Erginbilgiç a pris ses fonctions de PDG en janvier 2023, les actions Rolls-Royce ont plus que quadruplé, surperformant largement les principaux indices.

Le cours de l’action est passé d’environ 80 £ à plus de 340 £, reflétant la forte confiance des investisseurs dans la reprise et les perspectives de l’entreprise.

Source : TradingView

La capitalisation boursière de la société a considérablement augmenté, démontrant un regain d’intérêt et d’optimisme des investisseurs.

Le redressement financier de Rolls-Royce

La performance financière de Rolls-Royce a montré une amélioration remarquable. La société a annoncé une augmentation de 74 % de ses bénéfices semestriels, atteignant 1,2 milliard de livres sterling.

Cela place Rolls-Royce à plus de la moitié de ses ambitieux objectifs annuels de bénéfices et de flux de trésorerie fixés par Erginbilgiç pour 2027.

La société s’attend désormais à atteindre plus de 75 % de son objectif d’un bénéfice d’exploitation annuel pouvant aller jusqu’à 2,8 milliards £ et plus de 65 % de son objectif d’un maximum de 3,1 milliards £ de flux de trésorerie disponible d’ici la fin de cette année.

Les changements stratégiques d’Erginbilgiç ont été cruciaux. Il a mis en œuvre une restructuration significative de la direction, réduisant les doubles emplois et supprimant les cadres intermédiaires, ce qui a contribué à rationaliser les opérations et à améliorer l’efficacité.

Aéronautique civile : un moteur de croissance

La division aérospatiale civile de Rolls-Royce a largement contribué à son redressement. La division, qui construit des moteurs pour le plus grand avion de ligne au monde, a signalé que les heures de vol des moteurs étaient revenues aux niveaux d’avant la pandémie.

Les marges de l’activité ont augmenté de 18 % au cours des six derniers mois, ce qui témoigne d’une forte reprise et d’une efficacité opérationnelle.

La société a renégocié des contrats déficitaires avec ses clients pour améliorer sa rentabilité et prévoit d’investir plus d’un milliard de livres sterling dans les années à venir pour améliorer la durabilité et les performances de sa famille de moteurs Trent.

Cet investissement vise à soutenir la croissance et la compétitivité à long terme dans le secteur de l’aérospatiale civile.

Business units diversifiées : Systèmes électriques et défense

L’unité de systèmes électriques de Rolls-Royce, qui fabrique des moteurs diesel et à gaz pour les navires et des générateurs électriques pour les centres de données, a également enregistré une reprise significative.

Le bénéfice d’exploitation sous-jacent de la division a augmenté de 56 % pour atteindre 189 millions de livres sterling au premier semestre. La marge opérationnelle sous-jacente s’élève à 10,3%, avec des attentes d’amélioration supplémentaire au second semestre.

Dans le secteur de la défense, Rolls-Royce a remporté des contrats notables et devrait bénéficier d’une augmentation des dépenses publiques, notamment dans le cadre du programme de sous-marins Aukus avec l’Australie et les États-Unis.

Ces contrats devraient contribuer à une croissance soutenue des revenus de l’unité de défense.

Défis stratégiques et perspectives d’avenir

L’un des principaux défis stratégiques de Rolls-Royce est de réintégrer le marché lucratif des avions court-courriers à fuselage étroit.

L’entreprise a quitté ce secteur il y a plus de dix ans, mais a commencé à travailler sur un démonstrateur de son moteur Ultrafan, conçu pour les avions à réaction à fuselage étroit de nouvelle génération.

Erginbilgiç a exprimé sa préférence pour un partenariat avec une autre société pour développer ce moteur, ce qui pourrait atténuer les risques et partager les coûts de développement.

Malgré de solides performances, Rolls-Royce est confrontée à des défis potentiels, notamment des problèmes de chaîne d’approvisionnement à l’échelle du secteur, qui pourraient avoir un impact sur les flux de trésorerie pouvant atteindre 200 millions de livres sterling cette année.

Les premiers signes de pression sur les rendements des compagnies aériennes pourraient également affecter la demande de transport aérien. Le véritable test de la transformation d’Erginbilgiç viendra avec le prochain ralentissement du secteur, en évaluant si l’entreprise peut maintenir sa résilience.

Que disent les analystes de l’action Rolls-Royce ?

La plupart des analystes ont réitéré leur opinion « d’achat » sur Rolls-Royce, citant la solide performance et le potentiel de croissance de l’entreprise.

Le titre se négocie actuellement à un multiple d’environ 25 fois les bénéfices de l’année prochaine, reflétant les attentes élevées des investisseurs.

Le redressement de Rolls-Royce a été motivé par un leadership fort, des changements stratégiques et une approche ciblée visant à améliorer l’efficacité opérationnelle.

La division aérospatiale civile de l’entreprise a connu une reprise significative et ses unités commerciales diversifiées ont rebondi. Malgré les défis potentiels tels que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la pression sur les rendements des compagnies aériennes, les analystes restent optimistes quant à la croissance future de Rolls-Royce.

Le véritable test de la résilience de l’entreprise viendra avec le prochain ralentissement du secteur, qui déterminera si les efforts de transformation d’Erginbilgiç ont créé une entreprise plus solide et plus durable.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.