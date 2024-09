Le président Tinubu répond aux protestations nigérianes dans un contexte de crise du coût de la vie

Dans un discours télévisé dimanche, le président Bola Tinubu a tendu la main aux Nigérians, en particulier aux jeunes, qui protestaient contre la hausse du coût de la vie.

Le Président a reconnu leurs frustrations et a appelé à la suspension des manifestations et à la fin des violences, soulignant son ouverture au dialogue.

Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations, et je tiens à vous assurer que notre gouvernement est déterminé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens.

Il a toutefois souligné l’importance de maintenir la paix et d’éviter toute action susceptible de déstabiliser davantage la nation.

Amnesty International fait état de décès lors de manifestations

Amnesty International a rapporté qu’au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de sécurité depuis le début des manifestations la semaine dernière. À l’inverse, la police nigériane a reconnu sept morts mais a nié toute responsabilité dans ces décès.

Près de 700 personnes ont été arrêtées au cours des premiers jours des manifestations, accusées de délits tels que vol à main armée, incendie criminel et destruction de biens.

“Le personnel de sécurité présent sur les lieux où des vies ont été perdues a délibérément eu recours à des tactiques visant à tuer tout en s’occupant de rassemblements de personnes manifestant contre la faim et l’extrême pauvreté”, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

Le groupe de défense des droits de l’homme a exhorté la police à libérer les manifestants détenus et à s’abstenir de recourir à la force meurtrière pour disperser les foules.

Tinubu défend les réformes économiques

Le président Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023, a défendu les politiques économiques de son administration, qui incluent la suppression partielle des subventions à l’essence et à l’électricité et la dévaluation du naira. Ces mesures, a-t-il soutenu, sont essentielles pour mettre fin à des années de mauvaise gestion économique.

Dans son discours, Tinubu a souligné la nécessité de la paix et du respect des conventions relatives aux droits de l’homme.

Les agents de sécurité doivent continuer à maintenir la paix, la loi et l’ordre dans notre pays conformément aux conventions nécessaires sur les droits de l’homme, dont le Nigeria est signataire.

Les défis économiques du Nigeria et la réponse du gouvernement

Les manifestations, qui ont débuté le 1er août, ont vu des milliers de Nigérians descendre dans la rue et se mobiliser en ligne pour exiger, entre autres, des réductions des prix de l’essence et de l’électricité.

Les manifestations ont été motivées par un mécontentement généralisé face aux politiques gouvernementales et au coût élevé de la vie.

En réponse aux défis économiques, Tinubu a souligné plusieurs initiatives gouvernementales visant à améliorer la situation.

Il s’agit notamment de l’augmentation des dépenses consacrées aux projets d’infrastructure, de l’introduction d’un programme de prêts pour les étudiants universitaires et de la construction de milliers de logements dans les 36 États du Nigeria.

Les revenus du gouvernement, a noté Tinubu, ont plus que doublé pour atteindre 9 100 milliards de nairas (5,55 milliards de dollars) au premier semestre.

De plus, la proportion des revenus allouée au service de la dette a diminué de 97 pour cent à 68 pour cent depuis son entrée en fonction.

Appels au dialogue et voie à suivre

L’appel au dialogue de Tinubu et son assurance de répondre aux préoccupations des manifestants marquent un tournant critique dans la réponse de son administration à la crise actuelle.

Son engagement à écouter les doléances des citoyens et à mettre en œuvre les réformes nécessaires sera crucial pour déterminer la trajectoire future des manifestations et la situation économique plus large au Nigeria.

Même si la reconnaissance par le président des frustrations des manifestants et son appel à la paix peuvent contribuer à apaiser les tensions, l’efficacité des mesures prises par son administration pour résoudre les problèmes économiques sous-jacents reste à démontrer.

Les manifestations soulignent le besoin urgent de solutions globales et durables aux défis économiques auxquels le Nigeria est confronté.

Alors que Tinubu traverse cette période tumultueuse, l’accent sera mis sur la manière dont son gouvernement équilibre la mise en œuvre des réformes économiques nécessaires avec les besoins et préoccupations immédiats de la population nigériane.

Des implications plus larges pour la gouvernance et la stabilité

Les récentes manifestations au Nigeria mettent en lumière les implications plus larges des décisions de politique économique et leur impact sur la stabilité sociale.

La capacité du gouvernement à gérer le mécontentement du public et à mettre en œuvre des réformes efficaces sera essentielle pour maintenir l’ordre et favoriser la reprise économique.

L’administration de Tinubu est confrontée au double défi de répondre aux problèmes économiques immédiats tout en jetant les bases d’une croissance et d’une stabilité à long terme.

Le récent discours du Président et les mesures présentées suggèrent une reconnaissance de ces défis et un engagement à les relever.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.