Une crise de l’eau est-elle imminente ? La sécheresse en Amazonie sonne l’alarme sur les niveaux d’eau, les incendies de forêt et la sécurité alimentaire

Le bassin amazonien entre dans la saison sèche avec de nombreux cours d’eau déjà à des niveaux extrêmement bas, ce qui amène les gouvernements à anticiper des mesures d’urgence pour faire face aux perturbations de la navigation et à l’augmentation des incendies de forêt.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Cette évolution met en évidence les préoccupations croissantes concernant la disponibilité de l’eau et la stabilité environnementale dans l’un des écosystèmes les plus critiques au monde.

La sécheresse touche plusieurs pays amazoniens

Copy link to section

“Le bassin amazonien est confronté en 2024 à l’une des sécheresses les plus graves de ces dernières années, avec des impacts importants sur plusieurs pays membres”, indique une note technique publiée par l’Organisation du Traité de coopération amazonienne (ACTO).

Cette organisation comprend la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela.

La note souligne que dans plusieurs rivières du sud-ouest de l’Amazonie, les niveaux d’eau sont à leur plus bas niveau jamais enregistré pour cette période de l’année.

Le Brésil déclare une pénurie d’eau dans ses principaux bassins

Copy link to section

Lundi, l’agence fédérale de l’eau du Brésil a déclaré une pénurie d’eau dans les bassins de Madère et de Purus, des zones presque aussi grandes que le Mexique.

L’État d’Acre a ensuite déclaré l’état d’urgence en raison d’une pénurie imminente d’eau dans sa ville principale. Ces mesures, prises plus de deux mois plus tôt qu’en 2023, visent à accroître la surveillance, à mobiliser des ressources et à demander une aide fédérale.

La sécheresse de l’année dernière a eu d’importantes conséquences environnementales et humaines, notamment la mort de dauphins de rivière et l’isolement de communautés dépendantes du transport par eau.

Impact sur la navigation et les communautés locales

Copy link to section

La profondeur du fleuve Madeira, une voie navigable importante pour le soja et le carburant, est tombée en dessous de 3 mètres près de Porto Velho le 20 juillet.

Cette même profondeur a été atteinte un mois plus tard, en 2023. La navigation a été restreinte pendant la nuit et on craint que deux des plus grandes centrales hydroélectriques du Brésil n’arrêtent leur production, comme cela s’est produit l’année dernière.

À Envira, les rivières peu profondes ont entravé la navigation, affectant l’accès aux soins médicaux et augmentant les prix des denrées alimentaires.

Augmentation des incendies de forêt

Copy link to section

Une autre préoccupation majeure est la multiplication des incendies de forêt.

Il y a eu environ 25 000 incendies entre janvier et fin juillet, soit le nombre le plus élevé pour cette période depuis près de deux décennies. En Amazonie, les incendies sont principalement d’origine humaine et servent à gérer les pâturages et à défricher les zones déboisées.

Impacts climatiques à long terme

Copy link to section

La crise climatique a exacerbé la sécheresse de 2023, la rendant l’une des pires enregistrées dans de nombreux endroits et atteignant le niveau « exceptionnel » maximum sur l’échelle scientifique.

Il a été établi que la probabilité d’une sécheresse était 30 fois plus élevée en raison du réchauffement climatique, ce qui met en évidence les graves conséquences du changement climatique sur l’Amazonie. Le retour du phénomène El Niño a également contribué à des conditions plus sèches, mais n’en a pas été le principal facteur.

La grave sécheresse en Amazonie suscite des inquiétudes quant à l’atteinte d’un point de bascule où la forêt tropicale pourrait passer à un état plus sec, entraînant une mort massive d’arbres et libérant des quantités importantes de CO2.

Cela pourrait encore accroître les températures mondiales, ce qui rendrait crucial la protection de la forêt tropicale et l’abandon des combustibles fossiles.

Répercussions régionales et mondiales

Copy link to section

Des millions de personnes en Amazonie ont été touchées par la sécheresse, avec des rivières à leur niveau le plus bas depuis plus d’un siècle, entraînant des pénuries d’eau potable, des récoltes perdues et des coupures d’électricité dues à l’assèchement des centrales hydroélectriques.

La sécheresse a également aggravé les incendies de forêt et entraîné une hausse des températures de l’eau, provoquant une mortalité massive de la vie fluviale.

Les experts soulignent la nécessité d’interventions gouvernementales pour aider les communautés à se préparer à des sécheresses qui s’intensifient.

Le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a souligné la nécessité de politiques visant à aider les communautés à s’adapter au changement climatique.

La destruction à grande échelle de la forêt tropicale pour la production de viande bovine et de soja a aggravé les conditions de sécheresse, car les terres défrichées retiennent moins d’eau.

Des données récentes indiquent que la forêt amazonienne approche d’un point de basculement, avec plus de 75 % de la forêt intacte perdant sa stabilité depuis le début des années 2000.

Risques pour l’approvisionnement alimentaire mondial

Copy link to section

L’impact de la sécheresse s’étend au-delà des préoccupations environnementales et affecte l’approvisionnement alimentaire mondial.

La région amazonienne est essentielle aux importations alimentaires du Royaume-Uni, notamment les bananes, les avocats, les melons et le soja destinés à l’alimentation du bétail.

Les effets du changement climatique sur les agriculteurs sud-américains pourraient entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et des disparités dans les rayons des supermarchés du monde entier.

La grave sécheresse qui frappe le bassin amazonien souligne la nécessité urgente de déployer des efforts concertés pour lutter contre le changement climatique et protéger cet écosystème vital. Les gouvernements et les organisations doivent collaborer pour mettre en œuvre des pratiques durables et soutenir les communautés affectées afin d’atténuer les impacts à long terme sur l’environnement et la sécurité alimentaire mondiale.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.