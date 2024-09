Hugo Boss vend ses activités russes à Stockmann et quitte le marché suite à l’invasion de l’Ukraine

La maison de couture de luxe allemande Hugo Boss a vendu ses activités russes à Stockmann JSC, un partenaire grossiste de longue date, pour un montant non divulgué, a annoncé la société selon un rapport de Reuters.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Cette décision aligne Hugo Boss sur de nombreuses marques occidentales qui quittent le marché russe en réponse à la guerre en cours en Ukraine.

Hugo Boss avait suspendu ses activités de vente au détail en Russie peu après l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.

La société a également interrompu ses activités de commerce électronique et toute publicité sur le marché russe.

Confirmant la vente à Reuters, Hugo Boss a déclaré :

“Nous pouvons confirmer que notre filiale russe a été vendue à Stockmann JSC, une société appartenant à l’un des grossistes partenaires de longue date d’Hugo Boss dans le pays.”

Détails de la transaction et conditions financières

Copy link to section

Bien qu’aucune des parties n’ait divulgué les conditions financières de l’accord, la réglementation russe impose aux entreprises étrangères de vendre leurs actifs avec une remise minimale de 50 %.

Selon les documents déposés par la société russe, la transaction a été finalisée le 2 août, Stockmann JSC détenant désormais 100 % de Hugo Boss Rus, évalué nominalement à 40 millions de roubles (470 588 dollars).

Stockmann JSC n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Hugo Boss a subi des pressions de la part d’organisations telles que B4Ukraine, une coalition de groupes de la société civile qui plaident pour que les entreprises occidentales rompent leurs liens avec la Russie.

Malgré ces pressions, Hugo Boss a affirmé qu’il remplissait ses obligations contractuelles envers ses partenaires grossistes en Russie.

En avril, la société a déclaré :

“En ce qui concerne notre activité de vente en gros, nous remplissons nos obligations contractuelles envers nos partenaires. Dans ce contexte, Hugo Boss respecte et respecte à tout moment les sanctions européennes en vigueur.”

L’invasion de l’Ukraine pousse de nombreuses entreprises à se retirer de Russie

Copy link to section

Le retrait d’Hugo Boss de Russie s’inscrit dans une tendance plus large des marques occidentales à quitter le marché russe en raison des ramifications géopolitiques du conflit ukrainien.

En 2022, Ford Motor Company a d’abord suspendu ses activités en Russie et, quelques mois plus tard, a quitté le marché en vendant sa part de 49 % dans la coentreprise Sollers Ford.

Le constructeur automobile s’est dit “profondément préoccupé par la situation en Ukraine” et a souligné qu’il disposait d’un “fort contingent de ressortissants ukrainiens travaillant chez Ford dans le monde entier”.

Toyota a également annoncé l’arrêt de la production en Russie et de l’arrêt des exportations vers ce pays en 2022 en réponse à l’invasion russe. La guerre a particulièrement affecté l’approvisionnement de l’entreprise en matériaux et pièces essentiels.

L’année dernière, il a été annoncé que l’usine de Saint-Pétersbourg pourrait être transférée à l’entité publique russe NAMI.

Parmi les autres pays qui ont freiné leurs opérations en Russie, à des niveaux divers, figurent Boeing et Airbus. Apple a été l’un des premiers fabricants à suspendre ses ventes de produits dans le pays.

Airbnb a également suspendu ses opérations en Russie et en Biélorussie.

Un rapport de la Yale School of Management publié en janvier de cette année estimait que plus de 1 000 entreprises avaient annoncé publiquement qu’elles réduisaient volontairement leurs activités en Russie dans une certaine mesure au-delà du strict minimum requis par les sanctions internationales.

Toutefois, certaines entreprises ont continué à opérer en Russie sans se laisser décourager.

Par exemple, pour la société américaine de vêtements Guess, les affaires se sont déroulées comme d’habitude.

Impact financier sur les entreprises sortantes

Copy link to section

Une analyse de Reuters publiée en mars de cette année indique que les entreprises étrangères qui ont quitté la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022 ont perdu 107 milliards de dollars en sortant du marché.

La perte est due à des dépréciations et à une perte de revenus parce que le régime du président Vladimir Poutine a mis en œuvre des mesures de plus en plus punitives pour les entreprises qui quittent l’entreprise, comme la vente de leurs actifs à 50 % de réduction et le versement d’au moins 10 % du produit de la vente au budget fédéral.

Washington a qualifié ces paiements de « taxes de sortie ».

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.