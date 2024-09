La crypto a le blues du lundi : quelle est la prochaine étape après les baisses drastiques du BTC, de l’ETH et de Solana ?

Le marché de la cryptographie a connu sa plus forte vente sur trois jours depuis près d’un an, perdant jusqu’à 510 milliards de dollars depuis le 2 août.

Cette forte baisse coïncide avec une performance chancelante des actions, le S&P 500 ayant chuté de 4,4 % au cours de la même période.

Plusieurs facteurs, notamment la faiblesse des données sur l’emploi, le ralentissement de la croissance des principales valeurs technologiques et la résurgence des craintes de récession, ont contribué au ralentissement du marché.

Faibles données sur l’emploi et craintes de récession

Les dernières données sur l’emploi n’ont pas répondu aux attentes, ravivant les craintes d’une récession imminente. Cette incertitude économique a entraîné un changement de sentiment des investisseurs, contribuant ainsi à la forte vente sur le marché de la cryptographie.

Sous-performance des principales valeurs technologiques

De grandes entreprises comme Microsoft et Intel ont publié des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, ce qui a eu un impact sur le sentiment du marché. De plus, NVIDIA a été durement touchée par les attentes de baisses de taux imminentes en septembre, entraînant un retour des capitaux vers des entreprises plus petites et à la traîne.

Vente agressive par Jump Crypto

Le déchargement important d’actifs de Jump Crypto a aggravé le ralentissement du marché. Selon les données d’Arkham Intelligence, la société commerciale a cédé des centaines de millions de dollars d’actifs au cours des derniers jours.

Bitcoin et Ethereum connaissent des baisses drastiques

Bitcoin et Ethereum ont connu des baisses de prix significatives au cours de cette vente massive du marché. Le 5 août, Bitcoin a chuté de 10 % et Ethereum de 18 % en seulement deux heures. À l’heure actuelle, Bitcoin et Ethereum sont en baisse respectivement de 20 % et 28 % au cours de la semaine dernière.

Solana est en tête des pertes parmi les principales crypto-monnaies

Solana a été la crypto-monnaie la plus durement touchée parmi les 10 premières en termes de capitalisation boursière, avec une baisse de 30,6 % depuis le 30 juillet. Cette baisse significative met en évidence l’impact plus large du ralentissement du marché sur les principales crypto-monnaies.

L’indice Crypto Fear and Greed tombe dans la « peur »

Le Crypto Fear and Greed Index, qui suit le sentiment du marché à l’égard du Bitcoin et de la crypto, est retombé en territoire de « peur », affichant un score de 26 au moment de la publication. Ce changement de sentiment reflète l’incertitude et la prudence croissantes des investisseurs.

Reprise potentielle tirée par les institutions financières traditionnelles

La reprise du marché de la cryptographie dépendra probablement d’une légère hausse de l’activité au comptant et des produits dérivés des institutions financières traditionnelles. Keith Alan, co-fondateur de Material Indicators, a noté que Bitcoin est entré dans l’écart CME, mais qu’il ne peut être comblé que pendant les heures de négociation financière traditionnelles.

L’analyse technique indique de nouvelles baisses

La récente chute du Bitcoin à 54 000 $ marque une baisse intrajournalière de 7,31 % et une baisse de 17 % sur quatre jours. Cette forte baisse a poussé Bitcoin en dessous de son EMA de 200 jours, avec une baisse de l’EMA de 50 jours signalant une croix de mort imminente.

De même, Ethereum a subi des pertes importantes, tombant à 2 350 $, soit une baisse de 30 % en sept jours.

La hausse des taux au Japon a un impact sur les prix des cryptomonnaies

La récente hausse des taux d’intérêt de 25 points de base au Japon a fait grimper tous les actifs à risque, y compris Bitcoin et Ethereum, qui ont chuté de plus de 12 % et 22 %, respectivement. Les marchés financiers japonais ont subi des pertes importantes, contribuant ainsi au ralentissement des marchés mondiaux.

Instabilité du marché mondial

Une vague d’effondrements financiers sur les marchés mondiaux a fait naître des inquiétudes quant à un éventuel événement Black Swan ou Black Monday.

La Corée du Sud a suspendu tous les ordres de vente et les actions du Magnificent 7 aux États-Unis ont effacé du jour au lendemain près de 500 milliards de dollars.

De plus, le taux d’emploi aux États-Unis a chuté, augmentant ainsi la possibilité d’une récession.

Quelle est la prochaine étape pour les marchés de la cryptographie ?

Malgré les craintes dominantes, certains haussiers et commerçants de détail voient les conditions actuelles du marché comme une opportunité d’acheter la baisse.

Le sentiment social autour de l’achat à des prix plus bas a augmenté, même si les données de Santiment suggèrent que les niveaux restent inférieurs à la limite requise, ce qui indique un potentiel de baisse supplémentaire lors de la réouverture des marchés américains.

Le chemin de la guérison

Le marché de la cryptographie sera confronté à des défis importants dans les semaines à venir. Le sentiment des investisseurs sera crucial pour déterminer la trajectoire du marché, avec un potentiel de baisse supplémentaire si les incertitudes économiques actuelles persistent.

Toutefois, la résilience du marché et l’entrée des institutions financières traditionnelles pourraient ouvrir la voie à une reprise à plus long terme.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.