La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, démissionne et fuit le pays au milieu de violentes manifestations

Dans une tournure dramatique des événements, la Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, aurait démissionné au milieu de violentes manifestations et de manifestants en colère ayant pris d’assaut sa résidence et fui le pays.

Elle est partie pour l’Inde avec sa sœur cadette à bord d’un hélicoptère militaire et aurait atterri dans l’État indien de Tripura.

S’adressant peu après à la nation, le chef d’état-major de l’armée, le général Waqar-uz-Zaman, a annoncé qu’une transition politique était en cours et qu’un « gouvernement intérimaire serait établi ».

Le chef de l’armée a également assuré qu’une solution à la crise serait trouvée d’ici ce soir et qu’il n’y avait aucune nécessité de couvre-feu ni d’état d’urgence dans le pays.

Il a exhorté les étudiants protestataires à faire preuve de retenue et à rentrer chez eux.

Cette décision soudaine fait suite à un ultimatum de 45 minutes lancé par l’armée bangladaise pour qu’elle démissionne.

Les troubles actuels remontent au mois dernier, lorsque des groupes d’étudiants ont protesté contre les quotas réservés aux emplois gouvernementaux, entraînant au moins 150 morts et des milliers de blessés.

Le groupe « Étudiants contre la discrimination », qui a mené les manifestations du mois dernier, a été à l’avant-garde des dernières manifestations.

Les manifestations ont d’abord fait une pause après que la Cour suprême a supprimé la plupart des quotas le 21 juillet.

Cependant, les manifestants sont revenus la semaine dernière, exigeant des excuses publiques de Hasina pour la violence, le rétablissement des connexions Internet, la réouverture des campus universitaires et la libération des personnes arrêtées.

Les manifestations ont désormais dépassé la question des quotas pour devenir un mouvement antigouvernemental plus large.

Le soutien diversifié de diverses couches de la société, notamment des stars de cinéma, des musiciens et des fabricants de vêtements, met en évidence le mécontentement généralisé à l’égard du gouvernement Hasina.

Les campagnes sur les réseaux sociaux et les chansons de rap ont amplifié les appels à sa démission.

Au cours du week-end, ces manifestations se sont transformées en une campagne pour l’éviction de Hasina, les manifestants réclamant justice pour les personnes tuées le mois dernier.

Les troubles actuels au Bangladesh sont également motivés par des facteurs économiques.

La croissance stagnante de l’emploi dans le secteur privé a rendu les emplois du secteur public, avec leurs augmentations salariales régulières et leurs privilèges, très attractifs.

Le chômage élevé des jeunes, avec près de 32 millions de jeunes sans travail ni éducation sur une population de 170 millions d’habitants, a encore alimenté la colère des étudiants.

L’économie du Bangladesh, autrefois parmi les plus dynamiques au monde en raison de l’essor de son secteur de l’habillement, stagne.

L’inflation oscille autour de 10 % par an et les réserves en dollars diminuent, exacerbant les défis économiques auxquels le pays est confronté.

L’Inde a émis une alerte élevée le long de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh peu de temps après que la situation en matière d’ordre public se soit détériorée et que le Premier ministre ait pris la fuite.

Le chef de la Border Security Force (BSF) de la Central Armed Police Force (CAPF) indienne s’est également rendu à Calcutta pour surveiller la situation.

Pinak Ranjan Chakravarty, ancien haut-commissaire indien au Bangladesh, a déclaré à l’ANI :

Cette pression était montée. L’armée, qui est une institution puissante dans ce pays, a dû intervenir d’une manière ou d’une autre, s’il est vrai qu’elle a démissionné, et lui avoir dit que les choses allaient mal. Il s’agit d’un événement majeur au Bangladesh et nous y verrons un nouveau type de gouvernement. Nous pouvons nous attendre à une période d’instabilité néfaste pour le pays. Ce n’est pas non plus bon pour la région. L’Inde surveillera ce qui va se passer.