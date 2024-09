Le marché du cuivre chute en dessous de 4 dollars la livre, atteignant son plus bas niveau depuis 5 mois en raison des inquiétudes économiques

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les contrats à terme sur le cuivre sont tombés sous la barre cruciale de 4 dollars la livre en août, atteignant leur plus bas niveau depuis cinq mois. Cette baisse significative met en évidence une tendance plus large d’aversion au risque sur les marchés financiers, affectant divers actifs et matières premières.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Les principaux facteurs à l’origine de cette forte baisse sont les inquiétudes croissantes concernant une potentielle récession économique aux États-Unis et le ralentissement de la croissance en Chine.

Les données récentes reflétant une baisse de la demande de produits industriels ont intensifié ces inquiétudes, créant un sentiment baissier sur le marché.

Les chiffres récents du Bureau national des statistiques (BES) et les PMI manufacturiers Caixin en Chine révèlent que le secteur manufacturier s’est contracté en juillet.

Parallèlement, l’indice ISM PMI aux États-Unis a indiqué un ralentissement de l’activité industrielle.

Ensemble, ces mesures soulignent les défis actuels auxquels est confronté le secteur industriel mondial.

En conséquence, la demande de métaux de base, notamment en Chine – le plus grand marché de consommation au monde – devrait rester faible.

Réponse du gouvernement chinois et actions des fonderies

Copy link to section

La Chine, un acteur majeur sur le marché mondial du cuivre, a adopté une position prudente en s’abstenant de prendre des mesures de relance significatives lors de son récent troisième plénum.

Cette décision a ajouté à l’incertitude du marché. De plus, des indications montrent que plusieurs fonderies chinoises poursuivent de nouveaux projets pour atteindre leurs objectifs de production.

Alors que les prévisions antérieures suggéraient une réduction concertée de la production pour faire augmenter les frais de traitement, le lancement de ces nouveaux projets atténue les craintes de pénurie d’approvisionnement, contribuant ainsi aux perspectives baissières actuelles du marché.

La chute des prix du cuivre, provoquée par une combinaison de facteurs liés à l’offre et à la baisse de la demande, a des répercussions considérables pour de nombreux acteurs du secteur.

Cette tendance à la baisse présente des défis pour les mineurs, les commerçants, les fabricants et les investisseurs, nécessitant des ajustements stratégiques.

Alors que l’économie mondiale est confrontée à l’incertitude, l’orientation future du marché du cuivre reste floue.

Il sera essentiel de surveiller la manière dont les principaux acteurs, notamment la Chine et les États-Unis, évoluent dans un paysage en évolution et répondent aux défis économiques actuels.

A court terme, le marché du cuivre s’inquiète de l’augmentation des stockages autorisés au LME, qui ont bondi de plus de 140 % depuis la mi-mai pour atteindre un plus haut depuis trois ans à 251 350 tonnes.

Impact du marché du cuivre sur le secteur des énergies renouvelables

Copy link to section

L’importance du cuivre dans le secteur des énergies renouvelables est soulignée par ses propriétés critiques et son utilisation intensive dans des technologies clés.

Dans les systèmes d’énergie solaire, le cuivre est utilisé pour le câblage et la connexion des cellules photovoltaïques et des panneaux solaires, influençant ainsi les coûts de fabrication et l’adoption de l’énergie solaire.

De même, dans la production d’énergie éolienne, le cuivre est utilisé dans les bobines des générateurs, les transformateurs et les lignes électriques, ce qui affecte l’efficacité et le coût des éoliennes.

Les fluctuations des prix du cuivre ont un impact direct sur la compétitivité et le développement de la technologie éolienne.

De plus, la demande croissante de véhicules électriques (VE) met en évidence l’importance du cuivre dans la technologie des batteries et les systèmes de propulsion, influençant les coûts de production et la pénétration du marché des véhicules électriques.

Le rôle du cuivre dans les solutions de stockage d’énergie, telles que les batteries lithium-ion, et dans le développement d’infrastructures pour les projets d’énergie renouvelable, met l’accent sur son impact sur le coût, l’efficacité et l’évolutivité de la technologie.

Garantir une chaîne d’approvisionnement en cuivre sécurisée et accessible est crucial pour favoriser l’innovation, réduire les émissions de carbone et créer un avenir énergétique durable à mesure que la demande mondiale de solutions d’énergies renouvelables augmente.

La récente baisse des prix du cuivre en dessous de 4 dollars la livre nous rappelle brutalement l’interdépendance des marchés mondiaux et les vulnérabilités inhérentes au secteur des matières premières.

Alors que les investisseurs et les acteurs du secteur naviguent dans ces eaux tumultueuses, l’adaptation et la prospective seront essentielles pour minimiser les risques et tirer parti des opportunités dans un climat économique en évolution rapide.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.