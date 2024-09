Le Nikkei 225 connaît une chute historique, le Topix plonge au milieu des craintes de récession mondiale

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les actions japonaises ont connu une chute sans précédent lundi, l’indice Nikkei 225 ayant chuté de près de 13 % lors de sa plus forte baisse sur une seule journée, envoyant une onde de choc sur les marchés mondiaux et suscitant des inquiétudes quant à l’imminence d’une récession aux États-Unis.

L’indice plus large Topix a également chuté jusqu’à 11 %, effaçant tous ses gains de l’année.

Vendredi, l’indice Nikkei 225 avait déjà connu sa chute de points sur une journée la plus importante depuis le krach de 1987, chutant de plus de 4 600 points.

La frénésie du marché a conduit à la suspension des transactions sur les contrats à terme Topix et Nikkei, car ces derniers ont atteint des niveaux « coupe-circuit », conçus pour arrêter les transactions en cas de volatilité extrême du marché.

Ce phénomène n’était pas isolé du Japon ; des disjoncteurs similaires ont été déclenchés en Corée du Sud pour la première fois en quatre ans.

Les marchés à terme ont indiqué que les ventes massives au Japon pourraient s’étendre à l’Europe et aux États-Unis, les investisseurs se préparant à un regain de volatilité motivé par la crainte que la Réserve fédérale n’ait été trop lente à répondre aux signes de ralentissement de l’économie américaine, ce qui pourrait nécessiter des réductions des taux d’intérêt. .

Bill Ackman, PDG de Pershing Square, a déclaré :

La Réserve fédérale a été trop lente à relever ses taux. Maintenant, il est trop lent de les baisser.

Vendre pour réduire les risques ?

Les traders à Tokyo ont attribué la vente à une correction significative et à une réduction des risques de la part des fonds mondiaux.

Le marché japonais, souvent considéré comme un indicateur du commerce mondial, est devenu une cible de prises de bénéfices dans un contexte de réduction des risques.

La force du yen, après avoir bondi d’environ 9 % depuis la mi-juillet, a encore aggravé l’impact sur les actions de Tokyo.

“Le marché japonais est considéré par les investisseurs mondiaux comme un garant du commerce mondial”, a déclaré le directeur d’un fonds de pension mondial au Japon, cité par le Financial Times.

“Donc, si vous êtes en mode de réduction sévère des risques, comme le font désormais de nombreux investisseurs en raison des craintes de récession aux États-Unis et de la géopolitique, il est logique de prendre des bénéfices sur un marché japonais qui a bien performé cette année.” Des répercussions en Asie et dans le monde Copy link to section

La liquidation au Japon s’est répercutée sur d’autres marchés asiatiques.

L’indice de référence sud-coréen Kospi a chuté de plus de 4 % en début de séance, tandis que l’indice australien S&P/ASX 200 a chuté de près de 3 %.

Le principal indice boursier de Taiwan a chuté de plus de 6 %. Les faibles données sur l’emploi aux États-Unis publiées vendredi ont exacerbé les pressions sur le marché, alors que les investisseurs ont continué à fuir les valeurs technologiques coûteuses.

En Inde, le BSE Sensex s’échangeait en baisse de 2,91%, en baisse de 2 358 points, tandis que le Nifty50 s’échangeait en baisse de 2,88% à 11h43, en baisse de 712,50 points.

L’indice Nasdaq est tombé en territoire de correction et les bons du Trésor refuge ont fortement rebondi

Changement de sentiment des investisseurs et implications futures

L’indice Vix, une mesure des turbulences attendues sur le marché boursier américain connue sous le nom de « jauge de la peur » de Wall Street, a atteint 29 points vendredi, le niveau le plus élevé depuis la crise bancaire régionale américaine en mars de l’année précédente.

L’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a terminé la semaine en baisse de 3,4 % et a baissé de plus de 10 % depuis le plus haut historique de juillet.

Les bons du Trésor se sont redressés, le rendement du bon américain à 10 ans atteignant son plus bas niveau depuis décembre à 3,82 %.

Samedi, Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, a révélé qu’elle avait réduit de moitié ses avoirs dans Apple au deuxième trimestre, augmenté sa trésorerie à un niveau record de 277 milliards de dollars et acheté des bons du Trésor.

Les récentes turbulences se sont étendues au marché des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin ayant chuté de plus de 8 % à 54 000 $, et celui de l’Ether de près de 17 %.

Les inquiétudes des investisseurs ont été renforcées par la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux inchangés, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles la banque centrale aurait pu commettre une erreur en ne réduisant pas les taux plus tôt.

Les économistes de JPMorgan se sont joints à d’autres stratèges de Wall Street ce week-end pour appeler la Fed à réduire ses taux de 0,5 point de pourcentage lors de ses deux prochaines réunions.

Srini Ramaswamy, directeur général de la recherche sur les titres à revenu fixe américains chez JPMorgan, a exprimé une perspective « optimiste » sur la volatilité étant donné la nouvelle incertitude autour des taux d’intérêt et l’illiquidité du marché cet été.

Madhavi Arora, économiste principal chez Emkay Global Financial Services, a déclaré :

Une combinaison de rendements à long terme plus élevés au Japon, d’un ratio de couverture peu attrayant pour les entreprises japonaises sur les investissements à l’étranger et d’un yen plus fort, motivé par d’autres facteurs que la politique belliciste de la BoJ, entraînera un rapatriement des capitaux vers le Japon. Cela pourrait entraîner une hausse des primes de terme des obligations mondiales.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.