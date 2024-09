PEPE sur une pente glissante, testant potentiellement le niveau de support de 0,0000048 $

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

PEPE, la pièce mème qui a attiré l’attention de nombreux acteurs du marché des cryptomonnaies, traverse actuellement une phase difficile.

Les dernières données montrent que la pièce meme a chuté de 25 %, dans un contexte de baisse plus large du marché de la cryptographie qui a vu Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) tester des plus bas sur plusieurs mois. Bitcoin, par exemple, a testé un minimum de 49 $, le sentiment du marché restant baissier.

PEPE a clôturé en dessous d’une ligne de tendance ascendante critique

Une analyse récente indique que le PEPE a clôturé en dessous de sa ligne de tendance ascendante critique samedi, entraînant une baisse significative de 6 % au cours de la journée suivante.

Au moment de mettre sous presse lundi, la pièce avait chuté de 19 % à 0,0000066 $. Il a connu un léger rebond après avoir testé son niveau de support quotidien à 0,0000060 $. L’évolution des prix a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs.

Si le PEPE ne parvient pas à maintenir ce support et clôture en dessous de 0,0000060 $, il pourrait connaître une nouvelle baisse, ce qui pourrait potentiellement retester le prochain niveau de support à 0,0000048 $.

Les indicateurs de dynamique tels que le Relative Strength Index (RSI) et l’Awesome Oscillator signalent une poursuite de la tendance à la baisse.

De plus, le MACD est également tombé en dessous du zéro neutre et le Chaikin Money Flow (CMF) n’est que légèrement négatif, soulignant un biais baissier sur le graphique journalier.

D’un autre côté, si le PEPE parvient à dépasser la barre des 0,000013 $, cela pourrait inverser la structure actuelle du marché. Un tel mouvement représenterait un plus haut plus élevé sur la période quotidienne, entraînant potentiellement un rallye de 15 % pour revenir au plus haut du 1er juin de 0,000015 $.

Cependant, la tendance dominante semble baissière, les données de liquidation de Coinalyze et la répartition des avoirs indiquant une forte probabilité d’une autre baisse de 20 % en août.

Des données récentes montrent également que les baleines ont distribué leurs avoirs, contribuant ainsi à accroître la pression des ventes.

La répartition entre les petits détenteurs reste toutefois limitée, renforçant encore les perspectives baissières.

Le PEPE a eu du mal à maintenir son écart de juste valeur en tant que zone de support

L’évolution des prix et les données en chaîne révèlent que le PEPE a eu du mal à maintenir son écart de juste valeur en tant que zone de support. La pièce a franchi ce niveau, atteignant un plus bas local à 0,000008 $.

Ce niveau servait auparavant de point de rebond après les pertes de début juillet, la pièce meme l’a dépassé et s’est rapidement rapprochée de l’autre niveau de support à 0,0000060 $. Même s’il existe un espoir de rebond, les conditions actuelles du marché suggèrent le contraire.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.