RBC fait passer Lockheed Martin à surperformance avec un objectif de cours de 600 $ : devriez-vous l’ajouter à votre portefeuille ?

Lockheed Martin Corp (NYSE : LMT), la société majeure de l’aérospatiale et de la défense, a récemment reçu une mise à niveau substantielle de la part de RBC Capital, élevant le titre de « Surperformance » à « Performance sectorielle » avec un objectif de cours révisé de 600 $, contre 500 $ auparavant.

La reprise des livraisons de F-35 constitue un coup de pouce majeur

Cette révision optimiste anticipe une hausse de plus de 9%, portée par une dynamique de croissance positive des ventes et une valorisation attractive.

Les analystes ont souligné les calendriers de livraison améliorés par Lockheed des avions de combat F-35 et la forte demande pour ses systèmes de missiles avancés comme facteurs clés de cette confiance renouvelée.

La mise à niveau de RBC est soutenue par la reprise réussie des livraisons de F-35 le mois dernier, qui sont essentielles pour augmenter les flux de trésorerie de Lockheed.

Les estimations de RBC suggèrent la livraison de 95 avions F-35 pour 2024, ce qui témoigne de solides capacités de production et de gestion des stocks.

Cette résurgence des livraisons de F-35 est vitale, non seulement pour les revenus mais aussi pour maintenir l’avantage concurrentiel de Lockheed dans le domaine de la défense aérospatiale.

Simultanément, le segment Missile and Fire Control (MFC) de Lockheed devrait connaître une croissance continue.

Cette unité, responsable de systèmes tels que les missiles HIMARS et Javelin, bénéficie directement de l’augmentation des dépenses militaires américaines et alliées, motivée par des préoccupations croissantes en matière de sécurité mondiale.

Les analystes de RBC, après avoir passé deux jours avec la direction de Lockheed, ont exprimé leur grande confiance dans la croissance soutenue du segment MFC, soutenue par des investissements dans plusieurs programmes de défense.

Bank of America a reclassé Lockheed en « achat »

D’autres grandes institutions financières, dont Bank of America et TD Cowen, ont des vues tout aussi optimistes. Le 30 juillet, Bank of America a rehaussé Lockheed à « Acheter », projetant un objectif de cours de 635 dollars, reconnaissant le potentiel de bénéfices accélérés dans un contexte de livraisons croissantes de F-35 et de forte demande mondiale.

La récente mise à niveau de TD Cowen vers « Acheter » avec un objectif de prix de 560 $ suite à l’approbation par le ministère de la Défense de la reprise des livraisons de F-35 joue également dans le récit plus large de reprise et de croissance.

Ils ont spécifiquement noté la reprise des livraisons dans le cadre du programme Technology Refresh 3 (TR-3), qui améliore les capacités technologiques du F-35, garantissant ainsi que Lockheed reste à la pointe de la technologie de l’aviation militaire.

Résultats de Lockheed au deuxième trimestre

Cette série de mises à niveau et de rapports d’analystes positifs font suite au solide rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Lockheed Martin. La société a affiché un BPA non-GAAP de 7,11 $, surperformant les attentes de 0,66 $, avec des revenus en hausse de 9 % sur un an à 18,1 milliards de dollars.

Ces chiffres dépassent non seulement les prévisions des analystes, mais témoignent également d’une efficacité opérationnelle robuste et d’une demande croissante du marché pour les offres de Lockheed.

Les points forts opérationnels incluent un carnet de commandes important de près de 160 milliards de dollars, reflétant les engagements contractuels en cours et nouveaux qui représentent plus de deux fois le chiffre d’affaires annuel.

Les résultats sectoriels de Lockheed pour le trimestre illustrent davantage sa croissance impressionnante. Le segment Aéronautique a vu son chiffre d’affaires augmenter de 6 %, tandis que le segment Missiles et Contrôle de tir a enregistré une hausse de 13 %, portée par l’intensification de la production de systèmes de missiles.

Les segments Rotary, Mission Systems et Space ont également enregistré des augmentations significatives de leurs ventes, soulignant la force diversifiée de l’entreprise dans de multiples domaines de la technologie de défense.

Les initiatives stratégiques de l’entreprise, notamment des investissements importants dans les technologies numériques et l’IA, améliorent son offre de produits et ses capacités opérationnelles.

Cela ressort clairement de l’intégration de l’IA dans des plates-formes telles que le système de combat Aegis et des progrès des technologies hypersoniques, positionnant Lockheed comme un leader des technologies de défense de nouvelle génération.

Alors que Lockheed continue d’étendre son empreinte technologique et opérationnelle, ses perspectives financières restent solides. La société a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année en matière de ventes, de bénéfice d’exploitation sectoriel et de BPA, reflétant sa confiance dans la poursuite de sa croissance et de sa rentabilité.

Compte tenu des avancées stratégiques de Lockheed Martin, de ses solides performances financières et des mises à jour favorables des analystes, la société est bien placée pour sa croissance future.

Ces atouts fondamentaux constituent une toile de fond solide alors que nous nous tournons maintenant vers l’examen des aspects techniques de la performance boursière de Lockheed. Examinons les graphiques pour discerner la trajectoire potentielle des actions de Lockheed Martin à la lumière de ses récentes évolutions positives.

Dynamique haussière après un mouvement de fourchette de 2 ans

Après s’être négociée dans une fourchette de 400 à 500 dollars pendant plus de deux ans, l’action de Lockheed Martin a finalement dépassé le haut de cette fourchette le mois dernier après que la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre.



Graphique LMT de TradingView

Depuis lors, la valeur forte affiche une forte dynamique haussière sur toutes les périodes, bien qu’elle soit confrontée à une certaine résistance au-dessus de 550 $. Par conséquent, les investisseurs qui continuent de rester optimistes sur le titre, comme un grand nombre d’analystes, ont actuellement deux choix entre les mains.



Premièrement, ils peuvent attendre que l’action retrace un peu plus et l’acheter près du niveau de 520 $. Deuxièmement, ils peuvent acheter l’action si elle donne une clôture quotidienne supérieure à 550 $.

Les traders qui ont une perspective baissière sur le titre doivent s’abstenir d’ouvrir une position courte à moins que le titre ne commence à montrer une faiblesse, ce qui deviendra évident si le titre tombe en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours ou de la bande inférieure de son canal Donchian à 25 jours.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.