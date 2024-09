Trésorerie de Berkshire Hathaway : ce qu’elle révèle sur les conditions du marché

Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK.B) fait la une des journaux avec ses changements stratégiques, signalant des informations importantes sur les tendances plus larges du marché.

Le conglomérat multinational, sous la direction de Warren Buffett, a récemment apporté des ajustements notables à son portefeuille d’investissement, notamment une réduction significative des participations dans les secteurs technologique et bancaire.

Cette décision, parallèlement à une augmentation substantielle de son investissement dans Occidental Petroleum, pourrait être révélatrice de la position prudente de Buffett face aux craintes croissantes de récession.

“Jouer à la fois en attaque et en défense”

Berkshire Hathaway a réduit sa position dans Apple Inc. de 50 % et a vendu environ 10 % de ses participations dans Bank of America.

Barbara Goodstein, associée directrice de R360, suggère que ces actions reflètent la stratégie de Buffett consistant à « jouer à la fois en attaque et en défense ».

Dans son entretien avec CNBC, Goodstein a souligné que les décisions de Buffett visent à réduire l’exposition à des secteurs potentiellement surévalués ou risqués tout en préservant le capital pour de futurs investissements ou acquisitions.

Le calendrier de ces mouvements correspond aux préoccupations plus larges du marché.

L’indice Nikkei 225 au Japon a chuté de plus de 20 % depuis le 11 juillet, renforçant les appréhensions quant à une éventuelle récession aux États-Unis.

Malgré les investissements de Berkshire Hathaway au Japon, Goodstein a noté que ces avoirs sont relativement mineurs et n’ont pas d’impact significatif sur le portefeuille global de Buffett.

Pourquoi la réduction de la participation d’Apple ?

La décision de Buffett de réduire de moitié la participation de Berkshire dans Apple peut être attribuée à son objectif de prise de bénéfices et de rééquilibrage du portefeuille, en particulier à la lumière des préoccupations actuelles en matière de valorisation.

Les récentes performances financières de la société soulignent cette stratégie.

Berkshire Hathaway a déclaré un bénéfice net de 30,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre 35,9 milliards de dollars pour la même période de l’année dernière.

L’approche de Berkshire Hathaway suggère une préparation à d’éventuels ralentissements économiques.

La société a été un vendeur net d’actions au cours des sept derniers trimestres et détient actuellement une trésorerie substantielle de 277 milliards de dollars, un record sans précédent pour l’entreprise.

Goodstein a souligné que la poursuite des ventes d’actions de Buffett au troisième trimestre a encore renforcé son intention de rester liquide et prêt à faire face aux impacts potentiels de la récession.

Buffett lui-même a fait écho à ce sentiment en déclarant lors de l’assemblée annuelle de Berkshire Hathaway en mai que, même si la société est désireuse d’investir, elle ne le fera que dans des opportunités présentant un risque minimal et des rendements potentiels importants.

« Nous serions ravis de le dépenser, mais nous ne le dépenserons que si nous pensons que [une entreprise] fait quelque chose qui comporte très peu de risques et peut nous rapporter beaucoup d’argent », a fait remarquer Buffett.

L’action de Berkshire fait preuve de résilience

Malgré la récente volatilité des marchés, l’action de Berkshire Hathaway a fait preuve de résilience, grimpant de 14 % par rapport à son plus bas niveau depuis le début de l’année. Ce rebond témoigne de la confiance dans le positionnement stratégique de l’entreprise et dans ses perspectives de croissance future.

Alors que Berkshire Hathaway continue de s’adapter à un paysage de marché en évolution, son approche prudente et ses réserves de liquidités substantielles pourraient lui procurer un avantage concurrentiel.

La capacité de l’entreprise à s’adapter et à tirer parti des opportunités sera étroitement surveillée à mesure que les investisseurs et les analystes évalueront l’environnement économique plus large et ses implications pour les principaux acteurs du marché.

Enfin, les récentes décisions d’investissement de Berkshire Hathaway et ses réserves de liquidités substantielles mettent en évidence un changement stratégique vers la prudence dans un contexte d’incertitudes économiques. Alors que Warren Buffett se prépare à relever d’éventuels défis sur le marché, les actions de l’entreprise pourraient offrir des informations précieuses pour naviguer dans un paysage financier turbulent.

