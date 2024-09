Le Venezuela en crise : protestations et déclin économique font suite à des allégations de fraude électorale

Le Venezuela est confronté à une résurgence de la violence et à des troubles économiques suite aux allégations de fraude lors des récentes élections présidentielles en faveur de Nicolas Maduro. Ces accusations ont déclenché de vastes protestations, entraînant des morts, des blessés et de nombreuses arrestations, déstabilisant encore davantage une nation déjà fragile.

Les protestations et les troubles politiques s’intensifient

Les récentes élections présidentielles au Venezuela ont été entachées d’accusations de fraude, déclenchant des protestations qui sont rapidement devenues violentes. La victoire de Nicolas Maduro a été remise en question, entraînant des troubles généralisés et une réponse musclée des forces de sécurité.

Ce chaos post-électoral menace d’exacerber la situation économique déjà précaire du Venezuela, qui est aux prises depuis des années avec une inflation galopante, une instabilité politique et une baisse des revenus pétroliers.

L’effondrement économique actuel du Venezuela

L’économie du Venezuela est en chute libre, marquée par l’hyperinflation et un exode massif de citoyens à la recherche de meilleures opportunités à l’étranger. Asdrúbal Oliveros, directeur du cabinet de conseil Ecoanalítica, a souligné que l’économie du Venezuela a diminué d’environ 70 % entre 2014 et 2021, atteignant son point le plus bas de l’histoire.

Bien que le pays ait dépassé la période hyperinflationniste de 2018-2019, le chemin vers une reprise économique complète reste difficile. Le PIB du Venezuela devrait atteindre 102,3 milliards de dollars en 2024, un contraste frappant avec ses niveaux d’avant la crise.

La dette publique nationale a grimpé à 4 200 milliards de dollars d’ici 2023, aggravant encore les difficultés économiques. Même si le taux de chômage officiel s’élève à 5,5 %, ce chiffre ne rend pas compte du sous-emploi généralisé et du marché du travail informel qui prévaut dans le pays.

Instabilité économique persistante

Bien qu’il n’ait plus le taux d’inflation le plus élevé d’Amérique latine – dépassé par l’inflation de plus de 200 % en Argentine – le taux d’inflation du Venezuela est resté supérieur à 50 % en juin 2024.

Cette inflation persistante nuit au bien-être des Vénézuéliens, le salaire minimum stagnant à 130 bolivares (environ 3,50 dollars) depuis mars 2022.

En réponse, le président Maduro a annoncé une augmentation des primes de l’État en mai 2024, notamment une augmentation du salaire minimum, une prime alimentaire de 40 dollars et une augmentation du « bonus de guerre économique » de 60 dollars à 90 dollars.

La crise économique a eu des effets dévastateurs sur la société, avec plus de 80 % de la population vivant dans la pauvreté et 53 % dans l’extrême pauvreté.

Ces difficultés économiques, combinées aux défis politiques et sociaux persistants, soulignent la nature multiforme de la lutte du Venezuela pour son redressement.

Les indicateurs économiques montrent des progrès mitigés

L’Observatoire vénézuélien des finances (OVF) a signalé une expansion de l’économie de 3,6 % au cours du deuxième trimestre 2024, contre 2 % au trimestre précédent, sur une base annuelle.

Cependant, l’économiste Aldo Contreras a noté dans une interview avec Invezz que même si l’économie connaît une croissance annuelle, le contraste est frappant par rapport à il y a dix ans. Le PIB du pays a chuté de 470 milliards de dollars à 75 milliards de dollars attendus cette année.

Malgré des gains modestes grâce à la maîtrise de l’inflation et à l’augmentation de la production de matières premières, l’économie a connu un déclin significatif, l’activité économique ayant chuté d’environ 75 % depuis 2013.

Contreras a souligné l’impact positif de la croissance du secteur primaire, comme l’augmentation de la production pétrolière et le potentiel d’exportation croissant de produits comme les avocats, le cacao et les fruits de la passion, qui ont stimulé une activité économique stable.

Cependant, le Venezuela reste confronté à la dure réalité d’une économie à petite échelle qui lutte pour dépasser les niveaux antérieurs de PIB et de valeur nominale par habitant.

Contreras a souligné que le PIB par habitant, qui atteignait autrefois 15 500 dollars, oscille désormais entre 2 500 et 3 000 dollars.

Cette forte disparité met en évidence les efforts continus nécessaires pour traduire les progrès économiques en améliorations tangibles du niveau de vie et du développement humain global.

Le Venezuela se trouve à un moment critique, confronté à une combinaison de crise économique, de troubles politiques et de difficultés sociales.

Alors que le pays fait face à ces défis, une approche globale et durable de la reprise économique et de la satisfaction des besoins de ses citoyens est essentielle. Les réformes et la croissance à long terme dans tous les secteurs sont essentielles à la stabilité et à la prospérité nationales.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.